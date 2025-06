Väitös: Mitä tasa-arvoisempi maa, sitä harvemmat naiset suuntaavat luonnon- ja insinööritieteisiin

Marco Balducci pureutuu tutkimuksen lippulaiva INVESTissä tekemässään väitöstutkimuksessa niin sanottuun tasa-arvoparadoksiin. Ilmiöllä viitataan siihen, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei näytä lisäävän naisten osuutta STEM-aloilla – pikemminkin päinvastoin. STEM-aloja ovat luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka.

Tytöt ovat keskimäärin vahvempia lukemisessa ja pojat luonnontieteissä. Tämän on arvioitu ohjaavan uravalintoja erityisesti tasa-arvoisissa yhteiskunnissa. Balducci tarkasteli tutkimukseen oppilaiden niin sanottuja yksilöllisiä akateemisia vahvuuksia: ovatko he suhteellisesti parempia lukemisessa, matematiikassa vai luonnontieteissä.

Balducci käytti analyysissaan kansainvälistä PISA-aineistoa vuosilta 2006–2018.

– Tulokset paljastavat johdonmukaisen trendin: tasa-arvoisemmissa maissa tyttöjen vahvuus lukemisessa ja poikien vahvuus luonnontieteissä korostuvat entisestään. Sen sijaan erot matematiikassa näyttävät olevan suurelta osin riippumattomia sukupuolten tasa-arvosta, Balducci sanoo.

Havainnot haastavat käsityksen siitä, että sukupuolierot johtuvat yksinään sosiaalisista rakenteista.

– Tasa-arvoisissa maissa nuoret voivat tehdä valintoja vapaammin omien taipumustensa mukaan, mikä saattaa paradoksaalisesti vahvistaa eroja STEM-alojen sukupuolijakaumassa, Balducci toteaa.

Tutkimus tarjoaa uutta näkökulmaa koulutus- ja tasa-arvopolitiikan kehittämiseen ja korostaa yksilöllisten taipumusten huomioon ottamista.

Väitöstilaisuus tiistaina 17.6.

M.A. Marco Balducci esittää väitöskirjansa ”The gender equality paradox in science, technology, engineering, and mathematics education: a focus on intraindividual academic strengths” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa tiistaina 17.6.2025 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub2, Assistentinkatu 7, Turku)

Vastasväittäjänä toimii apulaisprofessori David Giofrè (University of Genova, Italia) ja kustoksena professori Elina Kilpi-Jakonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykologia.