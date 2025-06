Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt viikolla 25

Polsun sillan rakentaminen alkaa Säkylässä heinäkuussa – nykyinen silta pysyy käytössä rakentamisen ajan 12.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Polsun sillan rakentamistyöt Säkylässä maantiellä 12689 (Kirkkosaarentie). Työt on suunniteltu aloitettavan heinäkuun puolivälissä viikolla 29. Liikenne pysyy nykyisellä sillalla rakentamistöiden ajan, kunnes uusi silta on otettu käyttöön. Näin ollen töistä ei aiheudu merkittävästi liikennehaittoja. Uusi silta on tarkoitus ottaa liikennekäyttöön elokuun 2026 loppuun mennessä. Vanhan sillan purkutyöt ja siltapaikan viimeistelytyöt kestävät loppuvuoteen 2026 asti.