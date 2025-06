Kotimaiset lammasrodut pitävät pintansa – jalostus ja säilytystyö tukevat monimuotoisuutta

”Tilakoon kasvaessa risteytyksistä haetaan tehokkuutta ja helppohoitoisuutta. Toki täytyy muistaa, että korkeatasoisten risteytyksien saamiseksi tarvitaan puhdasrotujalostusta”, ProAgrian lammas- ja vuohituotannon erityisasiantuntija Kaie Ahlskog selventää.

Kainuunharmaan ja ahvenanmaanlampaan karitsointimäärä on laskenut edellisestä vuodesta molemmissa roduissa alle 1 000 uuheen, joka on huolestuttava suuntaus. Geenivarojen säilytystyötä tehdään yhteistyössä Luken kanssa, ja lisäksi ProAgria jalostusjärjestönä panostaa digitaalisten seurantamittareiden kehittämiseen sukulaisuuksien ja harvinaisten pässilinjojen seurannassa. Tilakohtaista säilytystyötä tarvitaan myös.

Alkuperäisrotujen vahvuutena on erittäin korkea sikiävyys. Kainuunharmas tuottaa 2,77 karitsaa uuhta kohden ja suomenlammas 2,64 karitsaa uuhta kohden. Korkea uuhikohtainen karitsamäärä eli vuonuekoko yhdistettynä hyvään päiväkasvuun nostaa paremmuusmittarina käytettävän karitsatuotoksen korkeisiin lukemiin ammattitaitoisilla tiloilla, parhailla keskimäärin 46 kg/tuotosuuhi.





Lammastiloilla tavoitellaan hyviä päiväkasvuja





Tuotosseurantaan kuuluvilla lammastiloilla uuhimäärä on edellisvuodesta noussut 19 342 uuheen, jonka myötä keskimääräinen uuhimäärä on 62 uuhta tilaa kohden. Tilakoon jakauma on monipuolinen, yleisin katraskoko on 50–99 uuhta. Myös suurien yli 150 uuhen tilojen joukko on lisääntynyt. Kuitenkin tilojen määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta hieman, valtakunnan tilastojen 1 064 (Luke) ja ProAgrian tuotosseurannan tilastojen mukaan 311 tilaan.



”Vähenemisen syitä on useita: maisemalaidunnuskohteiden leikkaus on koskettanut useita tiloja, osa jatkaa pienemmällä eläinmäärällä ja osa lopettaa lammastuotannon. Lisääntyneet susivanhingot ja havainnot vaikuttavat myös toimintaedellytyksiin, koska pääosa lammastuotannosta perustuu kesäkaudella laidunnukseen. Tuotannon jatkamista hankaloittaa laidunnuksen vaikeutuminen tai rajoittuminen vain petoaidattuihin alueisiin. Karitsan ja lampaan lihan menekki on ollut hyvä, joten sen osalta tuotantoa haluttaisiin jatkaa”, kertoo ProAgrian lammas- ja vuohituotannon erityisasiantuntija Milla Alanco-Ollqvist.

Tuotospunnituksia tehdään 11 700 karitsalle vuosittain. Kuuden viikon painoissa suffolk-rotu pysyi ensimmäisenä tuloksella 21 kiloa. Toisena oli oxfordown 19,7 kilolla ja kolmantena texel 18,3 kilolla. Päiväkasvuissa kovimmista tuloksista vastaavat suffolk, 321 grammaa päivässä, ja risteytyskaritsa yhdistelmä texel x ruotsalainenturkislammas x suomenlammas, 312 grammaa päivässä.

Villan laatuun panostetaan lammastiloilla





Villa-arvosteluja on tallennettu 965 alkuperäisrotuiselle karitsalle. Suurin osa tuloksista päätyi luokkaan hienovilla, joten voidaan todeta, että suomalainen villa on hienoa ja sopii erinomaisesti käsitöihin. Villan pituudessa on vaihtelua 7–10 senttiin. Laadultaan hieno villa kasvaa hitaammin kuin karkea.

”Kantakirjat ovat jalostustyön kannalta erittäin tärkeitä, sillä ilman kantakirjoja ja niihin sisältyviä polveutumistietoja sekä mittaustuloksia ei rotuja ole virallisesti olemassa ja jalostustyö on mahdotonta. Alkuperäisrodut ovat kulttuuriperinnön kannalta korvaamattomia. Kotimaisten rotujen osalta jalostustyötä eivät käytännössä pysty tekemään muut kuin suomalaiset”, muistuttaa Ahlskog.





Tutustu ProAgrian lammastuotosseurannan vuosiyhteenvetoon 2024





Lisätietoja:

Uusimaa ja Nylands Svenska, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ja Finska Hushållningssällskapet

Kaie Ahlskog, ProAgria Etelä-Suomi, puh. 0400 731 811

kaie.ahlskog@proagria.fi

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Milla Alanco-Ollqvist, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, puh. 040 7060 558 milla.alanco-ollqvist@proagria.fi

Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Sari Heltelä, ProAgria Etelä-Savo, puh. 040 593 7528

sari.heltela@proagria.fi

Oulu, Kainuu ja Lappi

Henna Satokangas, ProAgria Pohjois-Suomi, puh. 050 4703730

henna.satokangas@proagria.fi