Raana Lehtinen Osuuskauppa Suur-Savon kummitaiteilija 2025

Salmelan kesän nuori taiteilija on Raana Lehtinen, jonka teokset johdattavat katsojan elämän pienten hetkien taianomaisuuden äärelle. Raanan inspiraation lähteenä toimivat hänen lähipiirinsä, omakuvat eri elämänvaiheissa ja erityisesti rakas sukutalo ja sen villi puutarha. Jokainen taiteilijan teos on jollain tavoin omaelämäkerrallinen. Yksityiskohdat ja värit ovat Raanan suuri rakkaus. Ne symboloivat sitä taianomaisuutta, jota taiteilija näkee elämän kaikissa hetkissä, ja hän haluaa niillä korostaa elämän ja asioiden upeutta.

Raana Lehtinen opiskelee maisterin tutkintoa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä ja on valmistunut vuonna 2019 Vapaasta Taidekoulusta. Kummitaiteilijan stipendi luovutettiin lauantaina 7. kesäkuuta Taidekeskus Salmelan avajaisissa.

− Osuuskaupan yhtenä tehtävänä on tukea oman toimialueen elinvoimaisuutta ja alueen tapahtumien tukeminen on osa tätä työtä. Taidekeskus Salmela tunnetaan ympäri Suomea. Se on Etelä-Savon kulttuuritarjonnassa merkittävä kohde, joka tuo alueelle tuhansia vierailijoita joka kesä. Osuustoiminnan perusta on yhteistyössä, eli siinä, että teemme yhdessä. Myös Salmelassa korostuu yhteistyö – yhdessä yleisön, taiteilijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Salmela tekee tärkeää työtä nuorien taiteilijoiden urien mahdollistamisessa. Toivotamme stipendin myötä Raanalle menestystä tulevaisuuteen, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Taina Penttinen.

− Taidekeskus Salmelan kulttuurityö ei olisi mahdollista ilman yhteistyökumppaneitamme. Osuuskauppa Suur-Savo on pitkäaikaisempia tukijoitamme, ja kummitaiteilijoiden stipendit ovat auttaneet kymmeniä nuoria taiteilijoita urallaan eteenpäin. Yhteistyö näyttää, että Etelä-Savossa on aitoa kulttuurimyönteisyyttä myös yksityisellä sektorilla, ja tästä olemme erittäin kiitollisia, sanoo Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja, konsuli Tuomas Hoikkala.

S-Etuhintaisia lippuja Salmelan konserttiin ja muihin kesätapahtumiin

Kesällä 2025 S-Etukortilla myönnetään viiden euron alennus Taidekeskus Salmelan EASY The Eagles Tribute Band -konserttiin, joka järjestetään lauantaina 9.8.2025 klo 18. Edun saa koodilla eaglessryhmä B-katsomon lippuihin. S-Etuhintaiset liput on ostettavissa Salmelan verkkokaupasta: https://taidekeskussalmela.fi/tuote/9-8-2025-klo18-easy-b-katsomo

S-Etu ja etukoodi ovat voimassa kesäkuun 2025 loppuun tai niin kauan kuin lippuja riittää.

– Tänä kesänä S-Etukortilla pääsee nauttimaan monipuolisesti kulttuurista ja tapahtumista koko Osuuskauppa Suur-Savon toimialueella. Tarjolla on muun muassa ilmainen sisäänpääsy perheraveihin Mikkelissä, S-Etuhintaisia pääsylippuja kesäteattereihin Mikkelin Naisvuorelle, Koirakiveen, Ristiinaan ja Mäntyharjulle, sekä S-Etuhintaisia konsertteja ja kulttuuritapahtumia kuten Festival X Mikkelissä, St. Michel Summerfest Mikkelipuistossa, Joroisten musiikkipäivät ja Mikkelin Musiikkijuhlat. Myös Savonlinnan Olavinlinnan huippukonsertteihin ja Tanhuvaaran lasten kesäleireille on tarjolla S-Etuhintaisia lippuja. Tarjolla on laaja kattaus S-Etuhintaisia tapahtumia ja kaikki kesän S-Etuhintaiset tapahtumat löytyvät osoitteesta suursavo.fi/kesäedut, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.

Osuuskauppa Suur-Savo tekee laajasti yhteistyötä toimialueen eri toimijoiden kanssa. Kulttuuri- ja tapahtumayhteistyön lisäksi osuuskauppa tukee etenkin lasten ja nuorten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia mm. seurayhteistyön kautta. Osuuskauppa tukee vuositasolla eri kohteita noin 300 000 eurolla.

Lisätietoja:

Taina Penttinen, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Suur-Savo,

taina.penttinen@sok.fi p. 050 420 3087

Tuomas Hoikkala, toiminnanjohtaja, konsuli, Taidekeskus Salmela

p. 0400 656 432

www.taidekeskussalmela.fi/konsertit

suursavo.fi/kesäedut