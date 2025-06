LIV Golfin loppukausi yksinoikeudella Ruudussa

Golfmaailman katseet kääntyvät jälleen LIV Golf -kiertueeseen, jonka loppukausi nähdään Suomessa yksinoikeudella Ruudussa. Helmikuussa käynnistynyt kausi jatkuu loppukesään saakka kuudella tiukalla turnauksella huipentuen elokuun lopussa Michiganissa pelattavaan jännittävään joukkuefinaaliin. Kaikki turnaukset nähdään kokonaisuudessaan Ruudussa.

LIV Golf on tuonut lajiin uudenlaista energiaa yhdistelemällä yksilö- ja joukkuekilpailua. Sarja onkin nopeasti noussut yhdeksi seuratuimmista kiertueista maailmassa, ja myös osallistujakaarti on sen mukainen. Mukana ovat hallitseva U.S. Open -voittaja Bryson DeChambeau, joka johdatti Crushers GC -joukkueensa LIV Golfin joukkuemestaruuteen vuonna 2023, neljä henkilökohtaista voittoa tällä kaudella napannut Chilen Joaquin Niemann sekä moninkertainen major-voittaja Jon Rahm, joka voitti sarjan yksilömestaruuden heti ensimmäisellä LIV-kaudellaan vuonna 2024.

DeChambeau on ollut huippuvireessä sijoittuen viiden parhaan joukkoon kuudessa edellisessä kilpailussaan, sisältäen LIV Golf Korea -turnauksen voiton sekä vahvat otteet kauden kahdessa ensimmäisessä majorissa. Rahm puolestaan on ollut tasaisesti kärkikahinoissa jokaisessa LIV Golf -startissaan ja sijoittui kymmenen parhaan joukkoon myös PGA Championshipissä.

Jokainen LIV Golf -turnaus pelataan 54 reiän mittaisena kolmen kierroksen kilpailuna niin sanotulla shotgun-lähtöformaatilla, jossa kaikki joukkueet aloittavat yhtä aikaa eri väyliltä. Sarjan 13 nelihenkistä joukkuetta koostuvat yhteensä 14 major-voittajasta, joilla on hallussaan yhteensä 28 major-titteliä. Heitä ovat muun muassa DeChambeau (Crushers GC), Rahm (Legion XIII), Cameron Smith (Ripper GC), Brooks Koepka (Smash GC), Phil Mickelson (HyFlyers GC), Dustin Johnson (4Aces GC), Sergio Garcia (Fireballs GC) ja Patrick Reed (4Aces GC).

