MinersLoop kaksinkertaistaa datakeskuksen kaukolämmöntuotannon AmbiHeat-laitoksen laajennuksella

MinersLoopin Seinäjoella sijaitsevan datakeskuksen yhteyteen rakennettu modulaarinen AmbiHeat-lämpöpumppulaitos on ehtinyt jalostaa jäähdytyksen hukkalämpöä kaukolämmöksi hieman yli vuoden verran. Nyt datakeskuksen jäähdytystehoa laajennetaan toisella lämpöpumppulaitosmoduulilla.

“Alusta alkaen oli ajatus, että lämpöpumppulaitoksen kokoa tullaan myöhemmin kasvattamaan. Nyt oli laajennukselle meidän kannaltamme oikea hetki, ja teimme sen mielellämme tutun kumppanin kanssa”, kertoo MinersLoopin hallituksen puheenjohtaja Robert Schulman.

“Calefan kanssa yhteistyö on toiminut alusta asti erinomaisesti”- Robert Schulman, hallituksen puheenjohtaja, MinersLoop Oy

Suunnittelu- ja moduulirakennusvaiheessa oleva laajennushanke tulee kaksinkertaistamaan laitoksesta saatavan hyödyn. Calefan Ikaalisten tehtaalla valmiiksi koottava moduuli toimitetaan Seinäjoelle aikaisemman AmbiHeat-moduulin viereen syksyllä.

“Tämän lisätoimituksen myötä koko AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen lämpöteho nousee 5 MW:iin. Toimitettavaan moduuliin on jätetty tilavaraus vielä yhdelle 2,5 MW:in lämpöpumpulle, mikä nostaa aikanaan laitoksen kokonaistehon 7,5 MW:iin”, kertoo Calefan Antti Porkka.

5 MW lämpötehoa kaukolämpöverkkoon jo syksyn lämmityskaudelle

Datakeskuksesta erilliseen moduulirakennukseen sijoitettu AmbiHeat-lämpöpumppulaitos tuottaa datakeskukselle jäähdytystä ja jalostaa talteen otetun hukkalämmön kaukolämmöksi Seinäjoen kaukolämpöverkkoon.

Lämpöpumppulaitoksen laajennusosa koostuu yhdestä teräsrakenteisesta moduulista, joka sisältää yhden lämpöpumpun, pumppausryhmän, sähkölaitteet ja automaation kokonaisuudessaan. MinersLoopin tontille laitosmoduuli toimitetaan valmiille perustuksille, täydentäen jo entuudestaan paikan päällä sijaitsevan lämpöpumppulaitoksen harjakatoksi.

AmbiHeat-laitosten modulaarisuus mahdollistaa lämpöpumppulaitoksen laajennuksen nopeallakin aikataululla jäähdytystarpeen kasvaessa. Tämän vuoksi AmbiHeat-lämpöpumppulaitokset soveltuu erinomaisesti juuri datakeskusratkaisuihin, joissa laskentatehot tyypillisesti kasvavat asteittain.

“Projektiaika puolittuu aikaisempaan verrattuna”- Antti Porkka, myyntipäällikkö, Calefa Oy

Sekä tilaajan, että Calefan osalta projektitiimi on täysin sama vuoden takaiseen toimitukseen, mikä näkyy myös projektiajassa. Modulaarisen AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen laajennusosa tulee toimittamaan lämpöä Seinäjoen kaukolämpöverkkoon jo syksyn 2025 lämmityskaudella.

“Tässä korjataan hyvin kehitetyn yhteistyön ja luottamuksen hedelmää”, Porkka kertoo.

AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen ensimmäinen osa valmistui jo keväällä 2024

Hydrojärjestelmä tehostaa datakeskuksen jäähdytystä ja hukkalämmön talteenottoa

MinersLoopin Seinäjoella toimivassa datakeskuksessa hyödynnetään tällä hetkellä kahta eri jäähdytysmenetelmää; vesikiertoista hydrojäähdytystä, sekä öljyaltaisiin perustuvaa immersiojäähdytystä. Molempien jäähdytysjärjestelmien hukkalämpö kerätään talteen AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksella.

Schulmanin mukaan hydrojärjestelmä on jäähdytyksen ja hukkalämmön talteenoton näkökulmasta vieläkin tehokkaampi kuin immersiojärjestelmä, joskin vielä harvemmin käytetty.

“Datakeskuksissa hydrojärjestelmä on nouseva trendi juuri tehokkuutensa ansiosta. Sen suosion kasvua on jonkin verran hidastanut sen vaatima erityistekniikka”, Schulman kertoo.

Datakeskuksen laajennuksessa tullaan hyödyntämään ainoastaan juuri vesikiertoiseen jäähdytykseen perustuvaa ratkaisua. Tällöin syntyvä hukkalämpö saadaan suoremmin lämpöpumppulaitoksessa hyödynnettäväksi.

“Tällä hetkellä AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen hyötysuhde nousee jopa ajoittain korkeammaksi, kuin COP-arvo 5”- Robert Schulman, MinersLoop Oy

Jo nyt ajoittain COP-arvon 5 ylittävä AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen hyötysuhde tulee entuudestaan kasvamaan laajennuksen myötä.

“On hieno nähdä, vakiintuuko lämpöpumppulaitoksen COP-arvo jopa yli viiteen tulevaisuudessa ”, kommentoi MinersLoopin Schulman.

Datakeskuksen hukkalämpö merkittävä lisä paikalliseen kaukolämmöntuotantoon

MinersLoop myy datakeskuksessa syntyvän hukkalämmön lämpöpumppulaitoksella jalostettuna Seinäjoen kaukolämpöverkkoon. Seinäjoen Energian Mikko Mursulan mukaan datakeskus on alueen merkittävin hukkalämpöä kaukolämmöksi toimittava kohde.

“MinersLoopilta tällä hetkellä saamamme vuosienergia vastaa noin 3 prosenttia kaukolämmön vuositarpeesta Seinäjoella. Nyt tulevan laajennuksen myötä osuus nousee noin 6 prosenttiin”, hän kertoo.

Calefan modulaarinen AmbiHeat-lämpöpumppulaitos toimii erinomaisena liitoskohtana laskentatehomarkkinan ja paikallisen kaukolämmöntuotannon välillä. Seinäjoen Energia on positiivisesti yllättynyt datakeskuksen hukkalämmöstä jalostettavan lämmön laadusta.

“Tämä on ollut meille pilottihanke datakeskuksen hukkalämmön hyödyntämisestä Seinäjoen kaukolämpöverkossa. On ollut hienoa huomata, että lämmöntoimitus on vakaata ja saavuttaa halutut lämpötilatasot” Mursula kertoo.

“Datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen hajauttaa lämmöntuotantoprofiiliamme, mikä parantaa lämmöntoimitusvarmuutta.”- Mikko Mursula, lämpöyksikön johtaja, Seinäjoen Energia Oy

Myös datakeskuksen sijainti siirtolinjan latva-alueella tukee erinomaisesti Seinäjoen kaukolämpöverkkoa.

“Teknisesti hukkalämpökohteen sijoitus on hyvin onnistunut, sillä se vähentää verkon välipumppaustarvetta. Kaikin puolin datakeskuksesta saatava lämmöntuotanto on meille positiivinen asia.”

MinersLoopin datakeskuksen AmbiHeat-lämpöpumppulaitos tiivistettynä

Calefan toimittama AmbiHeat-lämpöpumppulaitos tuottaa MinersLoopin datakeskukselle jatkossa 4 MW jäähdytystehoa.

Jäähdytysprosessissa syntyvä hukkalämpö jalostetaan paikalliseen kaukolämpöverkkoon 5 MW lämpöteholla.

AmbiHeat-lämpöpumppulaitos sisältää kokonaisuudessaan jatkossa kaksi teräsrakenteista moduulia, joissa kummassakin sijaitsee yksi, jäähdytysteholtaan 2 MW suuruinen lämpöpumppu.

Lisäksi lämpöpumppulaitosmoduulit pitävät sisällään jäähdytykseen ja hukkalämmön jalostukseen liittyvät pumppausryhmät, sähkölaitteet sekä automaation kokonaisuudessaan.

Lämpöpumppulaitoksen kokonaishyötysuhde on laajennuksen myötä yli COP-arvon 5.