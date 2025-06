Digiklinikka ja laajat kiirevastaanotot ovat avoinna läpi juhannuksen

Digiklinikalla voidaan hoitaa useita yleisiä terveysvaivoja ja myös monia kiireellisiä asioita. Digiklinikalle pääsee joko verkkosivujen kautta osoitteessa omapirha.fi tai OmaPirha Digiklinikka -mobiilisovelluksella. Digiklinikalla asioidaan vahvasti tunnistautuneena, ja käyttäjällä pitää olla joko mobiilivarmenne tai pankkitunnukset. Lisätietoa digiklinikan käytöstä on sivulla pirha.fi/digiklinikka. Digiklinikalle on voinut lähettää yöllä viestejä, joihin on vastattu aamulla digiklinikan avauduttua. Yöaikaiset viestit ovat kesätauolla 20. kesäkuuta alkaen.

Jos juhannuksen aikana tulee kiireellisen hoidon tarvetta, pitää soittaa Pirkanmaan päivitysapuun 116117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on. Tarvittaessa hoitaja kertoo, minne pitää hakeutua hoitoon ja varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa soitetaan aina 112.



Laajat kiirevastaanotot Nokian, Sastamalan, Ylöjärven ja Virtain sosiaali- ja terveysasemalla sekä Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna pyhäpäiväaikataulun mukaisesti kello 10–18 perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Tays Päivystys Acuta Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden, Tays Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8–22.

Laajojen kiirevastaanottojen puhelinnumerot: