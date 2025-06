Kesäkukat kukoistavat jälleen – istutukset valmiit juhannukseen mennessä

Hietasaaren ja Sisäsataman asemakaavaluonnos on nähtävillä: osallistu alueen kehittämiseen! 12.6.2025 12:04:58 EEST | Tiedote

Hietasaaren ja Sisäsataman alueella on meneillään asemakaavatyö, jossa tavoitteena on alueen käyttö- ja kehittämismahdollisuuksien tutkiminen sekä asemakaavan päivittäminen. Asemakaavaluonnos on nähtävillä ja asukkaiden kommentoitavana 10.-26.6.2025.