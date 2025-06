Yrittäjägallup: Yli puolet pk-yrityksistä hakee kasvua

Yli puolet pk-yrityksistä tavoittelee kasvua. Kasvuhakuisimpia ovat yli kymmenen henkilöä työllistävät yritykset, teollisuusyritykset ja alle 39-vuotiaiden yrittäjien yritykset. Alueellisesti eniten kasvuhakuisuutta on pääkaupunkiseudulla. "On positiivista, että niin moni pk-yritys tavoittelee kasvua. Samalla on tärkeää tunnistaa ja ottaa vakavasti yritysten raportoimat esteet, kuten verotus, rahoitusvaikeudet ja neuvonnan saatavuus”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.