SDP:n Harakka: Ruotsi vaatii sanktioita Israelia vastaan – entä Suomi?

Sivistysvaliokunnan demarit: Kulttuuripoliittinen selonteko hyvä lähtökohta suomalaisen kulttuurin kehittämiseksi 11.6.2025 13:23:48 EEST | Tiedote

Sivistysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön kulttuuripoliittisesta selonteosta. Valiokunnan sd-edustajat Tuula Haatainen (pj), Eeva-Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen pitävät selontekoa itsessään ja sen tavoitetilaa hyvinä asioina. On tärkeää, että selonteossa linjataan kulttuuripolitiikkaa pitkäjänteisesti 2040-luvulle asti. Kulttuuritoimijat voivat luottaa valiokunnan yhtenäiseen näkemykseen kulttuuripolitiikan linjasta. Selonteon toimeenpanossa on keskeistä, että kulttuurin ja eri taiteenalojen toimijat otetaan mukaan, edustajat toteavat.