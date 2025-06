Harri Moisio - Route 66 - Radiomiehen mietteitä matkan varrelta -kirja ilmestyy heinäkuun lopulla!

Kirja on sukellus keski-ikäisen radiotoimittajan ajatuksiin ja samalla myös matkakertomus. Mihin viisikymppinen mies on oikeasti matkalla? Houkuttelisiko vielä lapsiperhearki, vai pitäisikö jo luovuttaa ja tilata urologilta aika vasektomiaan kuten saman ikäiset tuttavat tuntuvat kilpaa tekevän? Työuraa on vuosia jäljellä ja työmotivaatiotakin löytyy, mutta riittääkö mikään kilpailussa nuorempia vastaan?