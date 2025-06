Psykologin osaaminen on välttämätöntä nuoren edun varmistamiseksi lastensuojelussa

Lasten ja nuorten terapiatakuu on hyvä alku, mutta kehitystyötä on jatkettava 2.10.2024 08:50:39 EEST | Tiedote

Hallituksen esitys lasten ja nuorten terapiatakuuksi on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteena on turvata yhdenvertainen pääsy perustasolla mielenterveyden hoitoon, mitä Suomen Psykologiliitto vahvasti kannattaa. Terapiatakuun piiriin on kuitenkin nyt käsittelyssä olevalla esityksellä tulossa hoitoa ainoastaan lieviin ja keskitasoisiin masennus- ja ahdistusoireisiin.