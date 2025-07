Marisha Rasi-Koskisen uusi romaani on mestarillinen tutkielma tietoisuudesta

Hylätyllä rautatieasemalla ei ole käynyt ketään vuosikymmeniin. Kaukaisuudessa häämöttää tuntureita eikä aurinko koskaan laske. Ulos on vaarallista mennä. Androidi QED ei tiedä, miksi on asemalla. Hän tietää vain, että ihminen on tuonut hänet sinne. Ihminen ei kerro mitään itsestään, mutta vaatii, että QED kertoo kaiken minkä muistaa. QED alkaa kirjoittaa lapsuudestaan, vanhemmistaan, Metsäkoillisen eläimistä ja hyönteisistä, koulusta ja toisista kaltaisistaan, mutta mitä pidemmälle hän pääsee, sitä vaikeammaksi muistaminen muuttuu. On eräs sana, jonka tilalla hänen mielessään on pelkkää säteilevää kipua. Mitä hänen muistoilleen on tapahtunut?

Tulevaisuuden maailmaan sijoittuva Kesuura pohtii tietoisuuden ruumiillisuutta ja sanojen rajoja; on se, minkä tiedämme ja osaamme sanoa, ja lisäksi kaikki se, minkä vain tunnemme. Vetäväjuoninen teos kurottelee kohti tuntematonta aluetta ihmisyyden ulkopuolella ja antaa toimijuuden myös muille kuin inhimillisille ajattelijoille.

”Kaipaamme toivoa ja siksi haluamme utopioita. Sekä utopistiset että pelottavat tulevaisuuskuvitelmat kumpuavat kuitenkin tästä hetkestä ja heijastavat tekijöidensä suhdetta tämänhetkiseen todellisuuteen. Samalla tavalla se miten kuvaamme toisia, palaa lopulta itseemme ja kertoessamme toisista tulemme puhuneeksikin ihmisestä.” Rasi-Koskinen kuvaa.

Rasi-Koskinen perehtyi teoksen taustatöinä laajalti posthumanistiseen ajatteluun sekä eläinten tietoisuuden ja ruumiillisuuden psykologiaan. Teoksessa kaikuu myös kirjailijan tahto avata keskustelua toislajisten paikasta yhteiskunnassamme nyt ja tulevaisuudessa.

Marisha Rasi-Koskinen (s. 1975) kirjoittaa ajan, paikan ja kulttuurien rajat ylittävää proosaa joka lumoaa lukijansa. Hän on saanut aiemmista teoksistaan lukuisia palkintoja, kuten Runeberg- ja Tulenkantaja -palkinnon romaanistaan REC (2020) sekä Finlandia-palkinnon nuortenromaanistaan Auringon pimeä puoli (2019). Rasi-Koskinen on koulutukseltaan ja aiemmalta ammatiltaan psykologi. Kesuura on hänen kahdeksas romaaninsa.

Kirja ilmestyy 12.8.2025.

