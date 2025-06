Nuorten kanssa tehty uusi katutaideteos koristaa hoivakodin seinää

Vaasan kaupungin nuorisopalvelut järjesti 2.–6.6. ensimmäistä kertaa katutaideleirin, jolle osallistui yhdeksän eri ikäistä nuorta. Heidän ohjaajanaan toimi vaasalainen pitkän linjan graffititaiteilija Tony Laine.

Leirin alussa graffitimaalausta ensin harjoiteltiin nuorten kanssa, ja loppuviikosta nuoret pääsivät maalaamaan isoa, luvallista teosta hoivakodin varastorakennuksen seinään yhdessä ammattilaisen kanssa.

Vapaat kädet taideteoksen aiheessa

Hoivakoti Carl & Carolina sijaitsee keskustassa Rauhankadulla. Uusi teos on tehty hoivakodin varastorakennuksen takaseinään yleisen parkkipaikan puolelle.

Teoksen on suunnitellut Laine, ja nuoret ovat olleet mukana maalaamassa sitä. Laine sai rakennuksen omistavalta säätiöltä vapaat kädet aiheen osalta.

- Me annoimme maalaukselle heti luvan, kun sitä meiltä kysyttiin. Teos näyttää todella hienolta, kertoo Carl & Carolinan toiminnanjohtaja Lena Sjöholm-Fahllund.

Laine suunnitteli teoksen siten, että hän itse on maalannut yläosan ja nuoret maalasivat alaosan suunnitelman mukaan.

Katutaiteen säännöt tutuiksi nuorille

Leirin aikana nuorten kanssa käytiin läpi myös katutaiteeseen liittyviä sääntöjä sekä tutustuttiin kaupungin sallittuihin graffitipaikkoihin.

- Me vanhemmat maalaajat opastamme nuorempia ja haluamme kertoa, että graffitit voivat olla myös laillisia. Emme sotke, vaan luomme taidetta. Mielestäni tällainen sukupolvien välinen yhteistyö vähentää töhrimistä, Laine kuvailee.

Idea katutaideleiristä tuli nuorilta itseltään.

- Meiltä on toivottu sekä opastusta graffitimaalaukseen että lisää katutaidetta Vaasaan. Leirillä nyt osaltaan vastattiin näihin toiveisiin. Mahdollisesti saamme leirin myös ensi kesäksi, kertoo nuorisopalvelukoordinaattori Anne Lamminen.

Leirillä on myös kasvatuksellinen tavoite eli nuorten aktivointi, ryhmäyttäminen ja kiusaamisen ehkäiseminen.

- Tässä on onnistuttu hyvin tällä leirillä: nuorten ikähaarukka on 12–17-vuotta, mutta hienosti he ovat tutustuneet ja luoneet taidetta yhdessä, Lamminen kertoo.