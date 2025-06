Naantalin museo paljasti uusia opastauluja Aurinkopolun varrelle

Naantalin museo on uusinut kaupungin rannassa kulkevan Rantaraitin Aurinkopolun opastaulut. Monille naantalilaisille tutun Aurinkopolun huonokuntoisiksi päässeet vanhat kyltit poistettiin vuosia sitten. Vuonna 2024 naantalilaiset saivat osallistua asukasbudjetointiin äänestämällä toivomiaan kohteita kaupunkiympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi. Aurinkopolun varrelle uudistettavat historiaan liittyvät opastaulut nousivat asukkaiden yhdeksi suosikiksi.

Vuoden 2024 Aurinkopolkuhankkeen tuloksena toteutettiin yhteensä kahdeksan opastaulua. Kuljettaessa Naantalin kylpylältä kohden Vanhankaupungin rantaa, ensimmäinen kylteistä on sijoitettu Venevalkamantielle Naantalin lukion kohdalle, seuraava Kavejanrannan kävelytielle, kolmas Nunnalahden uimarannalle ja neljäs Kailon ponttonisillaan alkuun. Viides kylteistä sijaitsee ravintola After Sailin ja Merisalin välissä, kuudes Siltapuiston reunalla wc-rakennuksen päädyssä ja seitsemäs ravintola Snickarin edessä. Rantakadulla ravintola Tavastin Killan kohdalla sijaitsee kahdeksas opastaulu.

Kaupungin historia avautuu opastauluissa eri teemojen kautta

Taulujen aiheet perustuvat alkuperäisiin Aurinkopolun tauluihin, mutta niiden tietosisältöä ja kuvitusta on päivitetty ja monipuolistettu. Opastaulut kertovat Naantalin kaupungin historiasta kahdeksan eri aiheen kautta.

Keskeisin teemoista on matkailu, sillä Naantalin historia matkailukaupunkina juontaa juurensa aina kaupungin luostariaikaan saakka. Luostaritoiminnan päätyttyä 1500-luvulla eli kaupunki hiljaiseloa aina 1800-luvulle asti, jolloin kaupunkiin perustettu kylpylaitos aloitti uuden aikakauden Naantalin historiassa. Suomen itsenäisyyden ajalta Naantali taas tunnetaan ennen kaikkea Suomen tasavallan presidentin kesäasunnosta Kultarannasta, joka virallisen roolinsa ohella on myös merkittävä turistinähtävyys. Myös kaupungin arki nostetaan opastauluissa esille; luostari- ja kylpylämenneisyyden ohella Naantali on ollut myös tavallinen kaupunki, joka on ollut riippuvainen paikallisista elinkeinoista ja kaupankäynnistä.

Alkuperäinen Aurinkopolku syntyi vuonna 1998, kun Luikkiosta Vanhaankaupunkiin toteutettiin opastaulureitti matkailijoita ja kaupungin asukkaita varten. Nykyisin Aurinkopolku on osa Naantalin Vanhastakaupungista Taimon uimarannan tienoille kulkevaa Rantaraittia.

Opastauluista toivotaan olevan iloa sekä alueen asukkaille että matkailijoille. Niihin voi tutustua erikseen tai kiertäen kaikki kerralla. Opastauluihin tulevien QR-koodien avulla tauluihin on mahdollista tutustua myös mobiililaitteella ruotsiksi ja englanniksi.