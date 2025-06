Pirkko Määttälän todellisuuspohjainen esikoisromaani Marie kertoo rohkeasta muutosta 1800-luvun lopun Euroopasta Suomeen

Nuoren naisen unelmat ja arki muuttuvassa maailmassa

Täysi-ikäisyyttään lähestyvä Marie Larcher kasvaa sisarusparvessa lammastilalla Alsacessa ja unelmoi käsityöopinnoista. Hänen isällään on kuitenkin toisenlaiset suunnitelmat tytön varalle. Marien elämä saa uuden suunnan, kun hän tapaa Strasbourgissa saksalaisen insinöörin Alfred Schwabin. Pian Marie onkin kehruu- ja kutomotehtaan työnjohtajan rouva ja uudenlaisen elämän kynnyksellä.

Kutsu pohjoiseen

Nuoripari etsii paikkaansa Saksan keisarikunnassa ja vastoinkäymisten keskellä, kunnes kaukaa pohjoisesta saapuvat kirjeet muuttavat kaiken. Porvoolainen tehtaanpatruuna August Eklöf houkuttelee Alfredia rakentamaan tulevaisuutta Suomen suuriruhtinaskuntaan, "rajattomien mahdollisuuksien maahan".

Ajankohtainen tarina muutoksesta ja selviytymisestä

Marie kuvaa inhimillisiä kokemuksia, joita elämän myllerrykset, vastoinkäymiset ja muutokset aiheuttavat. Samankaltaiset kysymykset koskettavat monia myös tänä päivänä: miten löytää oma paikkansa ja tehdä tulevaisuudesta parempi?

Tarina jatkuu

Kirjan jatko-osa perheen vaiheista ensimmäisen maailmansodan aikana ja sotaa seuranneina vuosina julkaistaan vuonna 2026.

Mariesta sanottua: ”Vietettyäni päivän Marien kanssa en tiedä miten jaksan odottaa jatkoa... Ihana, upea kirja.”

” Hieno tarina, joka ansaitsi tulla kerrotuksi.”

” Helpon näköinen teksti todistaa, että romaani on hiottu valmiiksi. Siinä kuvataan älykkäästi elämää ja ihmissuhteiden pinnan alla vaikuttavia syitä.”





Pirkko Määttälä on Keski-Pohjanmaan Toholammilla kasvanut ammattikirjoittaja. Koulutukseltaan hän on journalistiikan maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hän on työskennellyt toimittajana ja viestintäasiantuntijana eri puolilla Suomea ja toimii nykyisin palvelu- ja kehityspäällikkönä Helsingissä. Marie on hänen esikoisteoksensa.

Pirkko Määttälä: Marie

Julkaisuaika toukokuu 2025

Julkaisuformaatit: painettu, e- ja äänikirja. Äänikirjan lukee Johanna Kokko.

Tilaa arvostelukappale

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Pirkko Määttälä, 040 510 2522, pirkko.maattala@gmail.com

Kustantaja Ritva Holmström, 044 039 9013, ritva.holmstrom@sitruunakustannus.fi