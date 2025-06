Huippujoukkueiden otteluita VeikkausTV:ssä - Jalkapallon seurajoukkueiden MM-kisat 2025 suorina lähetyksinä

VeikkausTV:n kautta näytetään kaikki turnauksen 63 ottelua. Mukana ovat muun muassa PSG, Real Madrid, Manchester City, Inter Miami ja Chelsea. Kaikkiaan turnauksessa pelaa 32 joukkuetta. Turnauksen finaali pelataan 13.7.



- Käynnissä on upea urheilukesä! Suomen U21-maajoukkue aloitti EM-turnauksen eilisiltana lupaavasti ja tulossa on myös Helmarien EM-turnaus, joten suomalaisilla on paljon jännitettävää, Veikkauksen vedonlyönnin johtaja Andreas Reimblad pohjustaa.



- Seurajoukkueiden MM-turnaus täydentää osaltaan jalkapallokesää ja olemme innoissamme, että voimme näyttää seurajoukkueiden MM-turnauksen ottelut asiakkaillemme VeikkausTV:n kautta.



Veikkauksen vedonlyönnissä on tarjolla kattavasti kiinteäkertoimisia kohteita Pitkävedossa ja Live-vedossa sekä muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä Tulosvedossa, Monivedossa, Vakiossa ja Voittajavedoissa seurajoukkueiden MM-kisoihin sekä jalkapallon EM-turnauksiin.



VeikkausTV

VeikkausTV on urheilun ilmainen netti-tv-palvelu Veikkauksen Etuasiakkaille. VeikkausTV tarjoaa päivittäin katsottavaa urheilua vuorokauden ympäri. Tarjolla on jalkapallosta mm. Saksan Bundesliiga, Hollannin liiga, Ruotsin Allsvenskan ja Tanskan Superliiga. Jääkiekosta tarjoamme ottelut maailman kovimmasta kiekkosarjasta NHL:stä ja Euroopan tasokkaimman sarjan viittaa kantavasta Sveitsin National Leaguesta. Tennistarjonnan laadukkuuden takaavat lähetykset naisten WTA- ja miesten ATP-turnauksista. Suorien urheilulähetyksien lisäksi VeikkausTV:n oma VeikkausTV-studio avaa viikottaisilla lähetyksillään pelikohteiden taustoja ja antaa näkemyksiä Vakion ja muuttuvakertoimisten pelien pelaamisen tueksi.

Etuasiakkaana näet urheilua VeikkausTV:stä suorana ja maksutta. VeikkausTV:n lähetyksiä voit seurata Veikkauksen nettisivujen sekä Veikkauksen mobiilisovelluksen kautta. Katsoaksesi VeikkausTV:n sisältöjä, pelitililläsi tulee olla rahaa katseluhetkellä.