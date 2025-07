Karin Collinsin Hanko-trilogia saa päätöksensä – kirjailija kirjoitti teoksen, jollaista itse kaipasi

Villa Hildan kesä myyty seitsemään maahan jo ennen julkaisua 27.5.2025 13:46:26 EEST | Tiedote

Kesä, uusi alku ja saaristolaisromantiikka kohtaavat kirjassa Villa Hildan kesä, joka aloittaa Michaela von Kügelgenin feelgood-trilogian. Romaani on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta jo ennen julkaisuaan: kirjan käännösoikeudet on myyty seitsemään maahan, muun muassa Saksaan, Alankomaihin, Tanskaan ja Norjaan. Kirja ilmestyy suomeksi 10. kesäkuuta samaan aikaan ruotsinkielisen alkuteoksen Sommar på Villa Hilda kanssa. Kirjan on suomentanut Hanni Salovaara.