Kokoomuksen Wallinheimo: Alkoholirajoituksia vapautetaan vastuullisesti – ”järkipolitiikkaa, joka vastaa nykyajan tarpeisiin”

Orpon hallituksen esitys alkoholilain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Hallituksen tavoitteena on nykyaikaistaa sääntelyä ja vastata EU:n komission huomautuksiin syrjivästä lainsäädännöstä.



Uudistuksessa mahdollistettaisiin kotimainen alkoholijuomien toimitus kuluttajille luvanvaraisesti, vahvistettaisiin oikeus ostaa alkoholia EU:n sisämarkkinoilta etämyyntinä sekä päivitettäisiin markkinointisääntelyä.



"Huolehdimme siitä, että viranomaisilla on keinot valvoa sääntöjen noudattamista ja estää väärinkäytöksiä. Erityisesti alaikäisten suojeleminen on meille ehdoton lähtökohta. Myös alkoholilainsäädäntö kaipaa uudistavaa järkipolitiikkaa, joka vastaa nykyajan tarpeisiin”, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo.



Hallituksen esityksessä määritellään uudet pelisäännöt kotimaan alkoholijuomien toimitukselle, johon vaadittaisiin erillinen toimituslupa ja toimituspassi. Toimituksia koskisivat selkeät aikarajat, ikärajavalvonta sekä toimituspaikkoja rajaavat kiellot. Lisäksi laki selkeyttäisi alkoholin rajat ylittävää etämyyntiä vastaamaan EU-oikeuden vaatimuksia.



"Etämyynnin pelisääntöjen on oltava yksiselitteiset. Kuluttajalla on oikeus ostaa laillisesti alkoholia muista EU-maista ilman, että suomalaisia tai kotimaisia toimijoita asetetaan eriarvoiseen asemaan. Vuodesta 2017 vuoteen 2024 alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt 17 prosenttia. Se on myös kansanterveyden kannalta hyvä uutinen. Tämä on hyvää jatkumoa maltilliselle ja vastuulliselle alkoholilainsäädännön vapauttamiselle kohti eurooppalaista alkoholisääntelyä ja -kulttuuria," Wallinheimo painottaa.



Markkinointisääntelyn osalta ehdotetaan uusia mahdollisuuksia kotimaisille valmistajille markkinoida myös väkeviä alkoholijuomia digitaalisissa kanavissa, rajoitusten puitteissa.



Samalla vaikuttajamarkkinointi ja mainonta suoratoistopalveluissa kiellettäisiin kokonaan. Väkeviä alkoholijuomia ei saisi jatkossakaan markkinoida televisiossa, radiossa, elokuvateattereissa tai sanoma- ja aikakausilehdissä.



"Kokoomukselle on tärkeää, että kuluttajat hyötyvät alkoholilainsäädännön uudistuksista. Reilumpi sääntely tukee myös alan vientiä ja luoda uusia mahdollisuuksia kotimaiselle yrittäjyydelle," Wallinheimo summaa.



Lausuntoja lakiluonnoksesta voi antaa 31.7.2025 asti. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle syksyllä. Hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle syksyllä.