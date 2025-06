Tervetuloa Pelkovaaraan – pohjoismainen kauhubestseller viimein suomeksi

Kariston kesä ja syksy tuovat mukanaan takuuvarmasti koskettavia, jännittäviä ja romanttisia tarinoita 30.4.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Loppuvuoden 2025 uutuuskirjat kattava Otavan tähdet -katalogi on nyt julkaistu. Kariston kustantamana luvassa on muun muassa koskettavia ja jännittäviä sotaromaaneja, selkäpiitä karmivia jännäreitä sekä tietysti lempeää ja kutkuttavaa romantiikkaa. Lasten- ja nuortenkirjoissa luvassa on niin uusia tuttavuuksia kuin suosikkisarjojen jatkoa.