Kustantamo S&S

Susanna Hastin uusi romaani haastaa äitisuhteen tabua

26.8.2025 10:00:00 EEST | Kustantamo S&S | Tiedote

Jaa

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittajan Susanna Hastin toinen romaani on syväluotaus äidin ja tyttären väliseen suhteeseen, sen repivään ristiriitaisuuteen ja toivon tavoittamattomuuteen. Teos piirtää psykoanalyyttisen muotokuvan hahmosta, joka ei pääse irti äidistään – ei ajattelemalla, ei puhumalla, eikä olemalla hiljaa.

Susanna Hastin toisen romaanin nimi on Toivottomuus
Susanna Hastin toisen romaanin nimi on Toivottomuus

Romaani alkaa kartanon tyhjästä kylpyammeesta ja äitienpäiväpuhelusta, joka hajottaa päähenkilön sisäisen järjestyksen. Teos tarkastelee erityisesti äitisuhdetta tabuna ja haastaa kulttuuriset oletukset hoivan, ymmärtämisen ja kiintymyksen pyhyydestä. "Miksi lapsi on loputtoman uskollinen ensisijaiselle hoivaajalleen, vaikka tämä hylkäisi hänet yhä uudelleen?" Hast kysyy. Hän kyseenalaistaa myös ajatuksen siitä, että keskustelu olisi aina tie yhteyteen. "Tässä kirjassa puhe on ongelma, ei ratkaisu."

Romaani ei tarjoa helpotusta eikä sulkeudu eheyttävään kaareen – sen sijaan se ehdottaa, että toivottomuus voi olla lohdullinen tila, jos siihen suostuu. "Ymmärtämisen väkivalta voi olla petollisempaa kuin ymmärtämättömyys."

Hast kuvaa teostaan ajattelun tilana – filosofisena kudelmana, jonka marginaaleihin lukija voi kirjoittaa omia huomioitaan. Se on tekstinä intensiivinen ja piinaava, mutta samalla kirkas: ruumiinavaus, joka ei pyri selittämään, vaan näyttämään.

Mikä sai sinut kirjoittamaan tästä suhteesta juuri nyt?
 – Kysymys äitiyden pimeästä puolesta on piinannut minua vuosia. Kysyn, miksi me kiellämme äidiltä hänen väkivaltaisuutensa. Miksi meillä on myös lapsina niin voimakas halu palata puhtaan äidin fantasiaan?

Miten romaanisi suhtautuu toivoon?
 – Minua kiinnostaa toivottomuus tilana, ei kriisinä. Tilanteen radikaali hyväksyminen voi olla vapauttavaa. Mitä hyötyä on toivosta joka ei saa aikaan muutosta?

Mitä haluat teoksellasi haastaa?
 – Kirja haastaa perheistituution, joka on kapitalismissa hallinnan väline. Perhe jakaa turvaa, hoivaa, vaurautta mutta myös turvattomuutta ja köyhyyttä. 

Susanna Hast (s. 1981) on kirjailija, lauluntekijä sekä taiteellisen tutkimuksen dosentti ja tuntiopettaja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hastin esikoisromaani Ruumis/huoneet (2022) voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. 

Toivottomuus ilmestyy 9.9.2025. Minulta saa lisätietoja, kirjailijan yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n.

Avainsanat

kaunokirjallisuuslukeminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Susanna Hast Kuvaaja: Susanna Kekkonen
Susanna Hast Kuvaaja: Susanna Kekkonen
Lataa
Toivottomuus
Toivottomuus
Lataa

Linkit

Kustantamo S&S

Kustantamo S&S
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki

https://kustantamo.sets.fi/

Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustantamo S&S

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye