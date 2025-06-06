Bauer Media Outdoor saavutti päästötavoitteen vuosia etuajassa

Päästövähennykset on saavutettu ensisijaisesti toimilla, jotka vähentävät päästöjä absoluuttisesti – ilman päästöhyvityksiä



Bauer Media Outdoor Suomi on vähentänyt oman toimintansa päästöjä merkittävästi. Vähennykset on saavutettu pääosin suorin toimenpitein, jotka vähentävät päästöjä absoluuttisesti. Päästöhyvityksiä ei ole käytetty osana vähennysten toteuttamista.

Yhtenä merkittävänä tekijänä on ollut ajoneuvopolitiikka, joka edellyttää, että uudet yrityksen käyttöön tulevat autot ovat joko hybridi- tai täyssähköautoja. Vuoteen 2024 mennessä 75 prosenttia ajoneuvokannasta oli jo tämän mukaisesti hybridi- tai täyssähköisiä. Ajoneuvokannan sähköistämistä jatketaan tavoitteena siirtyä kokonaan vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin.



Kaikki käytettävä sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Mainoslaitteiden sähkön alkuperän varmistamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä kumppaniverkoston kanssa. Kiinteistöjen lämmityksessä hyödynnetään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä. Sekä sähkölle että kaukolämmölle on saatavilla alkuperätakuutodistukset, jotka vahvistavat energian uusiutuvan alkuperän

Kohti koko arvoketjun nettonollapäästöjä vuoteen 2045 mennessä

Bauer Media Outdoorin kokonaistavoitteena on saavuttaa koko arvoketjun nettonollapäästöt vuoteen 2045 mennessä kaikissa Euroopan toiminnoissaan. Pitkän aikavälin päämääränä on vähentää scope 3 - päästöjä 90 prosentilla vuoden 2022 tasoon verrattuna.

”Ilmastonmuutos on yksi suurimpia riskejä ja haluamme toimia vastuullisesti ja tehdä aktiivisia toimia myös hiilipäästöjemme vähentämisessä. Etsimme jatkuvasti energiatehokkaampia ratkaisuja, vähemmän ympäristöä kuormittavasti valmistettuja mainoslaitteita ja kehitämme toimintaamme ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Työtämme tukee liiketoimintaan integroitu ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka ohjaa systemaattista kehitystä", toteaa Bauer Media Outdoorin CDO Lassi Tolonen.



Toimitusketjun päästövähennykset ovat osa vastuullisuustyötä, joka ulottuu myös kumppaniyhteistyöhön. “Päästöjen vähentämiseksi arvoketjun muissa osissa teemme tiivistä yhteistyötä avaintoimittajien kanssa. Pyrimme kehittämään mahdollisimman vähäpäästöisiä mainoslaitteita , ja samalla pidentämään niiden elinkaarta esimerkiksi säännöllisillä huolloilla sekä korjaamalla laitteita varaosilla uuden sijaan aina, kun mahdollista”, päättää Operations Manager Sami Rantanen



