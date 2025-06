Venla Roth jatkaa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan työelämäprofessorina

Oikeustieteen tohtori Venla Roth on nimitetty toiselle kaudelle oikeustieteellisen tiedekunnan työelämäprofessoriksi. Kaksivuotiskausi jatkuu kesäkuuhun 2027 saakka.

Roth nimitettiin tehtävään ensimmäisen kerran kesäkuussa 2023.

Yliopisto kutsuu työelämäprofessoreiksi merkittäviä ansioita työelämässä saavuttaneita henkilöitä, joiden kokemuksesta on hyötyä yliopistoyhteisölle. Näin yliopisto vahvistaa yhteyksiään työelämään ja osaamistaan yhteiskunnassa juuri sillä hetkellä keskeisillä aloilla.

Rothin päätyö on oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosastolla, missä hän koordinoi valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista työtä.

Tällä hetkellä hän johtaa poikkihallinnollista työryhmää, jonka tehtävänä on päivittää Suomen ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Työryhmän ehdotus valmistuu vuoden loppuun mennessä.

– Jatkan todella mielelläni tässä tehtävässä, jonka olen kokenut niin mielekkääksi. On ollut hienoa huomata, kuinka hauskaa opettaminen, Roth sanoo.

Hän iloitsee tehtävään tiedekunnalta saamastaan tuesta ja selkeistä toiveista, jotka ovat olleet tärkeäitä työssä onnistumisen kannalta. Yliopiston ulkopuolelta tulevana hän kokee päässeensä hyvin mukaan tiedekunnan yhteisöön.

– Iloisemme siitä, että Venla Roth haluaa jatkaa työelämäprofessorina kanssamme. Kuten opiskelijammekin, arvostan sitä, että Roth antaa asiantuntemuksensa ja näkemyksellisyytensä käyttöömme. Rothin jatkopanos opetukseen ja tiedekunnan tutkimuksen vaikuttavuuteen on toivottu ja tärkeä, dekaani Janne Salminen sanoo.

Roth on ollut mukana perustamassa ihmiskaupparaportoijan tehtävää, joka on saanut myönteistä huomiota myös kansainvälisesti. Lisäksi Roth on työskennellyt asiantuntija- ja neuvonantajatehtävissä erilaisissa kansainvälissä järjestöissä ja Euroopan komissiossa.

Roth on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2010.

Opiskelijoiden tukena

Työelämäprofessorina Roth välittää opiskelijoille työuransa kautta kertyneitä tietoja ja taitoja.

Kyse on paitsi ihmiskaupan vastaisen työn substanssista, myös laajemmin siitä, mitä kaikkea juristin tutkinnolla voi yhteiskunnan eri osa-alueilla tehdä. Hän opettaa vuodessa kaksi opintojaksoa, joista toinen on laaja erikoistumisjakso.

Opintojaksoilla vierailee useita käytännön toimijoita, kuten syyttäjiä, tuomareita, poliisiviranomaisia, työsuojelujuristeja sekä oikeuskanslerin viraston ammattilaisia. He havainnollistavat, missä kaikkialla oikeudellista asiantuntemusta yleensä ja osaamista erityisesti ihmiskaupan vastaisessa työssä yhteiskunnassa tarvitaan.

Apuna opintojaksojen toteutuksessa on ollut ihmiskauppaa tutkiva tiedekunnan väitöskirjatutkija Jani Hannonen.

– Opiskelijat ovat ottaneet opintojaksomme hyvin vastaan, ja olemme saaneet niistä todella kannustavaa palautetta, Roth kertoo.

Hän on tarjonnut opiskelijoille varsin runsaasti ohjausta. Urasuunnitelmiin keskittyneissä sparraushetkissä on voinut pysähtyä opiskelijoiden kanssa näiden epävarmuuksien äärelle ja kannustaa heitä isoissa valinnoissa.

On syntynyt hyviä keskusteluja.

– On ollut etuoikeutettua päästä tutustumana opiskelijoihin ja heidän ajatteluunsa. On hienoa nähdä, että opiskelijat ovat tulevaisuususkoisia ja tuntevat vastuuta yhteiskunnan kehittämisestä. He ovat todella omistautuneita, fiksuja ja ahkeria.

Toukokuussa 2024 pitämällään professoriluennolla Roth tarkasteli ihmiskaupan vastaisen työn ja sitä koskevan oikeudellisen käsitteen kehittymistä. Ihmiskaupan vastainen työ alkoi Suomessa noin kaksi vuosikymmentä sitten tilanteesta, jossa ihmiskauppaa ei pidetty yhteiskunnallisena ongelmana.