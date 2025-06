Henriksson: EU:sta ei saa tulla Unkarin panttivanki

Henriksson painotti EU:n uudistamisen tarvetta puheessaan RKP:n puoluekokouksessa Vaasassa lauantaina 14. kesäkuuta.

– EU-vaaleihin lähtiessämme minä ja RKP lupasimme työskennellä sen eteen, että EU:n päätöksentekoa tehostetaan erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Kyse on loppujen lopuksi sinun ja minun arjen turvallisuudesta. Oikeudesta elää vapaudessa. Euroopan tulevaisuudesta, Henriksson sanoo.

– Ukraina ei taistele vain oman vapautensa puolesta, vaan heidän sotansa on myös meidän sotamme. Siksi Ukrainan tukemista on jatkettava. Siksi haluan myös nähdä vielä tiukempia pakotteita Venäjän varjolaivastoa vastaan Itämerellä, ja siksi myös EU-komission ja jäsenmaiden on uskallettava käyttää Euroopassa jäädytettyjä venäläisiä varoja Ukrainan hyväksi, Henriksson jatkaa.

– Emme voi sallia, että yksi tai kaksi maata 27:stä estää Ukrainan tukemisen jatkumisen tai tiukempien pakotteiden käyttöönoton. Siksi peräänkuulutan komission ja jäsenmaiden rohkeutta käyttää kaikkia mahdollisuuksia, joita EU:n artikla 7 tarjoaa – ja ellei mikään muu auta, myös äänioikeuden jäädyttämistä niiltä mailta, jotka vaarantavat Ukrainan ja siten koko Euroopan tulevaisuuden. Emme voi antaa Putinin ystävien Unkarissa tai Slovakiassa päättää, Henriksson sanoo.