Uusi aluevaltuusto oli koolla ensimmäistä kertaa – valtuustoseminaarissa pohjustettiin tulevaa

Huhtikuun vaaleissa valittu, uusi Kanta-Hämeen aluevaltuusto oli torstaina ensimmäistä kertaa koolla. Valtuusto kokoontui Hämeenlinnaan Raatihuoneelle ensimmäiseen seminaariinsa.

Aluevaltuusto järjestäytyy kokouksessaan 17. kesäkuuta. Tällöin aluevaltuusto valitsee keskuudestaan 13 jäsentä aluehallitukseen ja sen puheenjohtajiston. Lisäksi valtuuston tulee valita itselleen puheenjohtajisto sekä jäsenet ja puheenjohtajat hyvinvointialueen viiteen lautakuntaan, yksilöasioiden jaostoon sekä integraatiovaliokuntaan. Kokousta voi seurata suorana Oma Hämeen verkkosivujen kautta.

Aluevaltuusto sai torstain seminaarissa ajankohtaiskatsauksen Oma Hämeen talous- ja rahoitustilanteesta sekä tietoa hyvinvointialueen toimialoista ja palveluista. Toimialajohtajat esittelivät omia toimialojaan sekä niiden onnistumisia ja haasteita. Toimialajohtajat kertoivat myös tehtyjen uudistusten vaikutuksista sekä tulossa olevista muutoksista.

Valtuustoseminaarin tarkoitus oli antaa valtuutetuille taustatietoa hyvinvointialueen palveluista, rakenteesta ja taloustilanteesta. Seminaarissa valtuutetut tapasivat myös toisiaan, ja uusilla valtuutetuilla oli mahdollisuus tutustua hyvinvointialueen johtaviin viranhaltijoihin. Uudessa valtuustossa on edustajia seitsemästä eri puolueesta. 59:stä valtuutetusta on enemmistö naisia ja 23 valtuutettua on uusia.

Seminaaria veti aluevaltuuston vanhin Juhani Lehto (vas.), koska valtuustolla ei ole vielä puheenjohtajaa. Lehdon mukaan seminaarissa uudetkin valtuutetut saivat esimakua tulevasta.

– Saimme seminaarissa pienen näytteen siitä, mitä kaikkea tietoa on olemassa ja mihin pitää perehtyä, kun ryhdytään tekemään keskeisiä päätöksiä. Olemme nyt myös erilaisessa tilanteessa kuin edellisen aluevaltuuston aloittaessa. Nyt ei enää tarvitse miettiä selviytymisstrategiaa, vaan on laadittava toiminnan vakiinnuttamisen strategia, sanoo Lehto.

Talous oikealla uralla, palveluiden saatavuus parantunut

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen toivotti aluevaltuutetut tervetulleeksi tekemään päätöksiä. Naukkarisen mukaan valtakunnallisesti tilanne on jännittynyt valtion ja hyvinvointialueiden välillä, erityisesti taloustilanteen ja rahoituksen vuoksi.

Hyvinvointialuejohtaja muistutti, ettei tiukka taloudenpito tai menojen kasvun hillintä ole heikentänyt palveluita Oma Hämeessä. Hoitoon pääsy on parantunut Kanta-Hämeessä verrattuna vuoteen 2022, ennen hyvinvointialueen aloittamista. Myös asiakkaiden kokemus palveluista ja luottamus palveluihin on Kanta-Hämeessä parantunut, mikä tuli esiin tuoreessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi 2024 -vertailussa.

Myös perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluissa lakisääteiset määräajat palvelutarpeen arviointiin pääsyssä ja toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä ovat parantuneet viime vuosina. Myös pelastustoimen vasteajat ovat pääosin vaaditulla tasolla, eli apu kohteeseen saadaan hälytyksen jälkeen riittävän nopeasti.

Aluevaltuusto sai seminaarissa myös tilannekatsauksen uuden strategian valmistelusta. Strategiaprosessi on käynnistetty jo edellisen valtuuston aikana, mutta uusi valtuusto vastaa vuosien 2026–2029 strategian valmistelusta ja päätöksenteosta. Strategian perustaksi on laadittu arvio nykyisestä, päättyvästä strategiakaudesta sekä tehty kattava toimintaympäristöanalyysi. Näiden pohjalta rakennetaan uuden strategiakauden tavoitteet ja painopisteet. Aluevaltuusto aloittaa strategian työstämisen syksyllä.