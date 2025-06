SDP:n Helena Marttila ja Matias Mäkynen: Taantumuksellisille voimille ei pidä antaa tuumaakaan periksi

– Elämme aikaa, jolloin naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä asemaa kiistetään vahvasti. Meillä ei ole varaa tuudittautua saavutettuun kehitykseen. Suomen ja maan hallituksen on seistävä yhtenäisenä ja järkähtämättömänä naisten oikeuksien puolella. Suomen linjan on oltava selkeä: aborttioikeus on ihmisoikeus, Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila painottaa.

Marttila nostaa esiin huolestuttavan kehityksen, joka on nähtävissä muun muassa Yhdysvalloissa, Italiassa ja Puolassa, ja varoittaa, että vastaava kehitys voi tapahtua myös Suomessa. Tasa-arvon takapakki ei ole vain aatteellinen uhka, vaan se näkyy konkreettisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien polkemisena, jopa ihmishenkien ja terveyden vaarantumisena.

– Aborttien kieltäminen ei lopeta abortteja, vaan ajaa naiset turvattomiin ratkaisuihin. On irvokasta, että abortinvastustajat sanovat puolustavansa elämää tilanteessa, jossa kymmeniä tuhansia kuolee vuosittain aborttikieltojen vuoksi, Marttila toteaa.

Myös kansanedustaja ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen korostaa, että Suomen on oltava selkeä ja johdonmukainen ihmisoikeuksien puolustaja.

– Aborttioikeus ei ole mielipidekysymys vaan osa perus- ja ihmisoikeuksia. On vaarallista, jos annamme konservatiivisten liikkeiden sanella, kenen oikeuksia puolustetaan. Suomen on oltava tasa-arvon puolustaja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, Mäkynen sanoo.

Marttila ja Mäkynen viittaavat lisäksi Euroopassa voimistuvaan anti-gender-liikehdintään, joka vastustaa aktiivisesti sukupuolten tasa-arvon sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien edistymistä. Liike käyttää satoja miljoonia euroja abortinvastaiseen lobbaustyöhön EU:ssa.

– Suomessakin on piilevää äärimmäistä naisvihaa, jota jotkut poliittisesti aktiiviset tahot – joko tietoisesti tai tahtomattaan – ruokkivat. Siksi on ehdottoman tärkeää, että Suomen ja Orpon hallituksen kanta on kristallinkirkas, Mäkynen jatkaa

Konservatiiviset voimat eivät saa määrittää tahtia. Marttilan ja Mäkysen mukaan tasa-arvon edelläkävijämaana Suomen tehtävä on pysäyttää tällaiset voimat ja edistää tasa-arvoa voimakkaasti niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisesti.

– Taantumuksellisille voimille ei pidä antaa piiruakaan tilaa Suomessa tai Euroopassa, Marttila ja Mäkynen linjaavat.