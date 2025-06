Wickström: Lisäpanostuksia sote-sektorille tarvitaan

-Maailman turvallisuustilanne on muuttunut. Jotta sote- ja pelastusala pystyy vastaamaan tulevaisuuden kriiseihin, tulee meidän resursoida sitä nyt enemmän. Mielestäni tulevana syksynä sote- ja pelastusalalle on lisättävä resursseja, sanoo Wickström.



Wickström sanoo, että jatkossa pitää myös olla tarkempi palveluverkkoratkaisuissa. Wickström näkee liian keskitetyn palveluverkon riskinä sote-alalla.



-Venäjä on hyökännyt hoitolaitoksiin kuten sairaaloihin häikäilemättömällä tavalla Ukrainassa vastoin kansainvälistä oikeutta. Siksi meidänkin pitää Suomessa keskustella, miten me jatkossa sote-alan palveluverkkoa kehitämme huomioiden nykyinen turvallisuuspoliittinen tilanne, sanoo Wickström.