Eva Biaudet: Kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet ovat myös Suomen turvallisuuskysymys

– Kevään aikana eduskunnassa on käsitelty poikkeuksellisia kysymyksiä. Olemme muun muassa pidentäneet niin sanotun käännytyslain voimassaoloaikaa, käyneet ajankohtaiskeskustelua Gazan tilanteesta, ja ensi viikolla eduskunta käsittelee hallituksen esitystä Suomen vetäytymisestä Ottawan sopimuksesta, Biaudet sanoo.

Biaudet muistutti, että RKP on perinteisesti profiloitunut puolueena, joka kantaa kansainvälistä vastuuta. RKP on muistuttanut siitä, että kansainvälinen oikeus on erityisen tärkeä juuri pienelle maalle ja että ihmisoikeudet ovat olemassa, jotta myös vähemmistöt voivat tuntea turvaa.

Kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä on tällä hetkellä monelta suunnalta uhattuna.

– Me RKP:ssä olemme valmiita kantamaan vastuun puolustuksemme riittävistä resursseista. Mutta samalla, kun panostamme puolustukseen, meidän on myös kannettava moraalinen vastuu puolustuksemme äärirajoista. Humanitaarinen oikeus määrittelee nämä rajat. Meidän on varmistettava, että tekemämme päätökset todella lisäävät turvallisuutta, Suomessa ja maailmalla.

Lopuksi Biaudet painotti, että kansainvälisen oikeuden, ihmisoikeuksien ja kansainvälisten sopimusten puolustaminen on samalla investointi Suomen omaan turvallisuuteen.