Kopra vastaa Lindtmanille: Teot ovat kauneinta puhetta

Kokoomuksen Valtola: Sivistysvaliokunta hyväksyi kulttuuripoliittisen selonteon, edellisestä kulunut 15 vuotta 11.6.2025

Eduskunnan sivistysvaliokunta on hyväksynyt kulttuuripoliittisen selonteon. Edellisestä selonteosta on kulunut 15 vuotta. Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola painottaa, että päätös on merkittävä askel kohti kestävämpää kulttuuripolitiikkaa. Hänen mukaansa erityisesti freelancereiden, taiteilijoiden ja luovan alan tekijöiden asemaan on saatava pysyviä parannuksia.