Adlercreutz jatkaa RKP:n johdossa

– Olen nöyrän kiitollinen puoluekokouksen antamasta luottamuksesta. Puoluettamme tarvitaan ja politiikkaamme tarvitaan. Polarisoituneessa poliittisessa ilmapiirissä roolimme rakentavana sillanrakentajapuolueena on tärkeämpi kuin koskaan. Me edistämme politiikkaa, joka tekee Suomesta paremman, Adlercreutz sanoo.

Puoluekokouksessa hyväksyttiin myös RKP:n uusi puolueohjelma, jota on työstetty viime vuosien aikana.

– Eduskuntavaaleihin on nyt vajaat kaksi vuotta. Edessä on lisäksi vuosi ilman vaaleja. Tämä aika tulee hyödyntää täysimääräisesti. Tänä viikonloppuna hyväksytty puolueohjelma on visiomme Suomelle. Se on visio, joka vaatii toimia, ideoita ja joka tullaan toteuttamaan käytännössä. Pohjimmiltaan politiikassa on aina kyse yhteistyökyvystä ja yhteiskuntaa eteenpäin vievien ratkaisujen löytämisestä, Adlercreutz sanoo.

RKP:n varapuheenjohtajiksi valittiin Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Ramieza Mahdi.