Solita muuttaa Citycenteriin Helsingin ydinkeskustassa

Solitan uusi, 2200 neliön toimisto sijaitsee yhdessä tasossa Citycenterin toimistotilojen viidennessä kerroksessa. Sijainti Päärautatieaseman, Ateneumin, metron ja esimerkiksi Citycenterin ja Forumin kauppakeskusten palvelujen välittömässä läheisyydessä on yksi Helsingin keskeisimmistä. Solitan aiempi toimisto sijaitsee Eteläesplanadilla.

“Vaikka etätyöt ovat meillä edelleen osa arkea, toimistomme keskellä Helsinkiä on tärkeä, yhteisöllinen kohtaamispaikka niin solitalaisille kuin asiakkaillemme. Haluamme, että sinne tuleminen on hauskaa ja helppoa. Meille oli tärkeää myös, että yhteinen kohtaamispaikkamme on hyvien julkisten yhteyksien päässä, sekä työntekijöiden arjen sujuvuuden, että ympäristön näkökulmasta”, kertoo Solitan Suomen maajohtaja Timo Honko.



Tiloja sekä kohtaamisiin että keskittymiseen



Citycenter Offices -toimitiloja hallinnoi kiinteistöt omistava Sponda. Hankkeen suunnittelusta on vastannut kansainvälisesti palkittu, suomalainen suunnittelutoimisto Fyra.



“On hienoa saada väkemme nyt yhteen kerrokseen näin keskeiselle paikalle, erinomaisten palvelujen läheisyyteen. Yhteistyö Spondan ja Fyran kanssa on ollut sujuvaa ja innovatiivista”, kertoo Solitan toimitiloista vastaava Noora Puulasto.



Solita on yhdessä Fyran kanssa tutkinut työntekijöidensä tilatarpeita ja -toiveita muun muassa kyselyjen ja workshop-työskentelyn keinoin. Uusissa tiloissa on muun muassa aiempaa ergonomisempia videopuhelutiloja, projektihuoneita tiimityöhön sekä tiloja keskittyneeseen työskentelyyn. Yksitasoiset tilat tarjoavat myös enemmän mahdollisuuksia työkavereiden ja tiimien väliseen kohtaamiseen.

“On ollut antoisaa olla kehittämässä Solitan työympäristökonseptia ja jalkauttamassa sitä useassa eri kohteessa. Helsingin uusi toimisto rakentuu saman hyvän yhteistyön ja ymmärryksen pohjalle. Uusi, tulevaisuuteen katsova toimisto on suunniteltu palvelemaan Solitan jatkuvasti kehittyviä työn teon tapoja”, sanoo työympäristökehityksestä vastaava sisustusarkkitehti Niina Ojutkangas Fyralta.



“Olemme iloisia voidessamme toivottaa Solitan asiantuntijayhteisön tervetulleeksi Citycenteriin, täyden palvelun taloon. Keskustan keskeisimmällä paikalla sijaitsevassa toimisto- ja liiketilakeskittymässä yhdistyvät työtilat, palvelut ja kohtaamiset saman katon alle – mikä tekee arjesta sujuvaa niin talon vuokralaisille kuin heidän asiakkailleenkin. Erinomaisten julkisten liikenneyhteyksien ja keskeisin sijainnin ansiosta talo on myös helposti saavutettavissa”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal sanoo.



Vuonna 1996 perustettu teknologiayhtiö Solita on kasvanut vakaasti ja sillä on toimipisteitä kymmenessä Euroopan maassa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla yli 550, Suomessa 1200 ja Euroopassa yli 2100 asiantuntijaa.

LISÄTIETOJA

Solita Oy, Timo Honko, maajohtaja,

timo.honko@solita.fi, 040 545 4878



Solita Oy, Noora Puulasto, Facility and Workspace Manager, noora.puulasto@solita.fi, 050 582 6485