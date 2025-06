Tien painumaa korjataan Karstuntiellä (mt 1070) Lohjalla

I Helsingfors stängs Nordsjö vägtunnel för trafik 16.–18.6. 11.6.2025 09:52:00 EEST | Pressmeddelande

Arbetet med att förbättra reservrutten för Nordsjö vägtunnel har i huvudsak slutförts och nästa steg är att testa rutten med trafik mellan den 16 och 18 juni. Under testningen är tunneln helt stängd och trafiken dirigeras till den förbättrade reservrutten. Planeringen för att förnya de tekniska systemen i Nordsjö vägtunnel går också framåt: just nu pågår planeringen av faserna i saneringsarbetet. I takt med att arbetet fortskrider kommer man även att fastställa tidpunkten för avstängningsperioden som inleds senare under året.