Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen viitapihlaja-angervon ja valkopajuangervon siirtymäaika päättyy

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat siirtyneet yli luontaisten leviämisesteiden ihmisen vaikutuksesta. Haitalliset vieraslajit voivat muuttaa elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi tai syrjäyttää alkuperäistä lajistoa. Lainsäädäntö velvoittaa niin kiinteistönomistajaa kuin myös muita toimijoita niiden torjuntaan ja leviämisen estämiseen. Torjuntaan tarvitaan kuitenkin maanomistajan lupa, mikäli haluaa torjua vieraslajeja oman kiinteistönsä ulkopuolelta.

Viitapihlaja-angervon ja valkopajuangervon torjunta vaatii usean vuoden työn

Viitapihlaja-angervo ja valkopajuangervo ovat laajoja kasvustoja muodostavia pensaita. Ne ovat työläitä torjuttavia, sillä ne kestävät hyvin leikkaamista ja niillä on laaja juurakko. Viitapihlaja-angervo kannattaa leikata alas 3-4 kertaa kasvukauden aikana useamman vuoden ajan tai kaivaa sen juurakko ylös ja sen jälkeen peittää pressulla tai muulla katteella. Valkopajuangervon torjuntaan sopii mekaaninen torjunta leikkaamalla ja ne voi myös poistaa juurineen. Torjunnan jälkeinen seuranta on tärkeää, sillä molemmat lajit leviävät juurakon palasista. Torjunnassa on myös tärkeä huomioida, että lajeja ei levitä tahattomasti niiden juurenpalojen tai maa-aineksen mukana. Pitkäjänteisen työn seurauksena kasvustojen elinvoima heikkenee ja niiden juurakko näivettyy, jolloin kasvustot saadaan torjuttua.

Vieraslajiportaaliin koottuna lajikohtaisia torjuntaohjeita

Alkukesä on parasta aikaa torjua haitallisia vieraslajeja, kun niiden kasvustot ovat vielä pieniä. Vieraslajien torjunta kannattaa aloittaa selvittämällä lajille tehokkaimmat torjuntatavat ja selvittää myös tarvittavat suojavarusteet terveydelle haitallisten lajien torjunnassa. Tietoa kullekin vieraslajille sopivista ja tehokkaista torjuntatoimista on tarjolla kansallisen vieraslajiportaalin kautta. Myös ELY-keskusten valtakunnallisesta ympäristöasioiden asiakaspalvelusta saa neuvoja vieraslajeihin ja niiden torjuntaan liittyvissä asioissa.

Ilmoita havaintosi vieraslajiportaalin kautta

Vieraslajien havaintoja kannattaa ilmoittaa vieraslajiportaalin kautta. Kerätyllä levinneisyystiedolla on merkitystä lajikohtaisten hallintatoimenpiteiden suunnittelussa ja eri tahot voivat hyödyntää tietoja esim. torjuntatalkoiden järjestämiseen. Maanteiden varsilla sijaitsevat vieraslajihavainnot kannattaa ilmoittaa Liikenteen asiakaspalvelun palauteväylän kautta, aihe: niitto ja vesakonraivaus, lisätieto: vieraslajihavainto tien pientareella.