Leila Rutanen aloittaa Humana Suomen toimitusjohtajana

Ennen siirtymistään Humanalle Rutanen on tehnyt monipuolisen uran sosiaali- ja terveysalalla, johtotehtävissä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Hän on työskennellyt muun muassa Aspa Palveluissa, Rinnekoti-Säätiössä ja Diakonissalaitoksella. Rutasen taustalla on myös sosiaaliohjaajan, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinnot, ja hän on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri.

Rutanen näkee Humanassa mahdollisuuden jatkaa palveluliiketoiminnan kehittämistä ja vahvistaa yhtiön asemaa sosiaalialan vaikuttavana toimijana.

– Olen aina arvostanut Humanaa kilpailijana sosiaali- ja terveysalalla. Humanan arvot ovat sellaiset, jotka vastaavat omiani, ja ne puhuttelivat, Rutanen kertoo.

Tulevassa työssään Rutanen korostaa yhdessä tekemisen merkitystä.

– Minun tehtävänäni on mahdollistaa, että kaikki voivat hyvinvaikuttaa ja olla itse yksi hyvinvaikuttaja muiden joukossa, uusi toimitusjohtaja toteaa.

Lue Leila Rutasen uratarina osoitteessa Humana.fi.