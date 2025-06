Lounais-Suomen elinvoimakeskus vahvistaa alueellisen elinvoiman ja talouden kestävää kasvua vuoden 2026 alusta lähtien

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen tavoitteena on alueellisen elinvoiman ja talouden kestävän kasvun vahvistaminen. Keskus hoitaa vuoden 2026 alusta lähtien valtaosan nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten tehtävistä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nykyisistä tehtävistä lupiin ja valvontaan liittyvät ympäristötehtävät siirretään aluehallintouudistuksessa perustettavaan valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon ja julkisen henkilöliikenteen tehtävät siirtyvät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Elinvoimakeskus on monipuolinen ja alueellinen asiantuntija Lounais-Suomessa

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa vuoden 2026 alusta lähtien monipuolisesti elinkeinoihin, osaamiseen, liikenteeseen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön ja vesitalouteen liittyviä tehtäviä. Keskuksen toiminta-alueena on Satakunta ja Varsinais-Suomi. Joidenkin tehtäväkokonaisuuksien osalta toiminta-alueet ovat laajempia.

Liikenteen kunnossapito- ja investointitehtävien hoito jatkuu uudessa elinvoimakeskuksessa lähes entiseen tapaan koko läntisessä Suomessa. Tehtävien hoito jatkuu samankaltaisena myös saaristoliikenteessä valtakunnallisesti ja kalataloustehtävissä koko Suomen rannikkoalueella. Uutena keskittämistehtävänä Lounais-Suomen elinvoimakeskus vastaa jatkossa vesitaloustehtävien hoidosta koko läntisessä Suomessa ja merenhoidon edistämistehtävästä valtakunnallisesti.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa tulee työskentelemään n. 300–325 eri alojen asiantuntijaa. Keskuksen toimipaikat sijaitsevat Turussa ja Porissa.

– Aluehallintouudistuksen myötä Lounais-Suomen elinvoimakeskus tulee olemaan vahva toimija mm. maaseutuelinkeinojen parissa. Lounais-Suomi on elävien maaseutuyhteisöjen ja monipuolisen maaseutuyrittämisen aluetta, ja lounaissuomalainen tuotanto näkyy jokaisen suomalaisen ruokalautasella. Maakunnissamme sijaitsee merkittävin osa sika- ja siipikarjataloudesta, leipäviljan tuotannosta sekä lukuisten puutarha- ja erikoiskasvien tuotannosta, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Olli Madekivi kertoo.

Maakuntia kehitetään aktiivisessa sidosryhmäyhteistyössä

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksella on jatkossa merkittävä rooli paikallisena ja alueen erityispiirteet tuntevana viranomaisena sekä maakuntien kehittäjänä. Elinvoimakeskus jatkaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten aktiivista paikallista toimintaa ja tiivistä sidosryhmäyhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Keskuksen toiminnan lähtökohtana ovat alueiden ja asiakkaiden tarpeet.

–Myös yritystoiminnan, viennin ja väestön näkökulmasta Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta-alue tulee olemaan koko Suomen mittakaavassa hyvin merkittävä. Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on yhteensä n. 78 000 yritysten toimipaikkaa ja yhteenlaskettu asukasluku on n. 706 000. Alueen kehittämisen sekä sidosryhmä- ja kumppanuusyhteistyön näkökulmasta on todella tärkeää, että Lounais-Suomen elinvoimakeskuksella on henkilöstöä ja toimipaikat sekä Turussa että Porissa, Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen toteaa.

Uutta elinvoimakeskusta rakennetaan yhdessä

Lounais-Suomen elinvoimakeskusta valmistellaan alueellisessa muutosryhmässä osana valtakunnallista elinvoimakeskusten toimeenpanohanketta.

–Alueellisen valmistelutyön käytännön moottorina on toiminut nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten edustajien muodostama yhteinen muutosryhmä. Luonnokset tulevan viraston organisaatiosta ovat nyt valmistuneet ja sisäisessä valmistelussa keskeistä on ollut alusta alkaen myös henkilöstön aktiivinen osallistaminen muutostyöhön, kertoo muutoskoordinaattori Timo Pukkila Satakunnan ELY-keskuksesta.

–Sidosryhmiä on tiedotettu useilla eri foorumeilla valmistelun etenemisestä ja syksylle on myös valmisteilla oma infotilaisuus yhteistyötahoille, Pukkila toteaa.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen valmistelutyö etenee vuoden 2025 aikana ripeästi. Valmistelutyön tavoitteena on aluehallintouudistuksen sujuva toteutus ja nykyisten Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten palveluiden jatkuvuus katkeamattomasti vuodenvaihteessa.

Lisätietoja:

Marja Karvonen, ylijohtaja, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 111, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Olli Madekivi, ylijohtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 899, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi