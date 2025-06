Tienpientareiden niittotyöt käynnissä Kaakkois-Suomessa

”Niitoilla pyritään pitämään liikenteessä tarvittavat näkemäalueet kunnossa, vähentämään vesakon kasvua ja estämään heinikon taittuminen ajoradalle. Lisäksi niittotyöt edistävät ojien toimivuutta sekä pitävät liikenneympäristön siistinä ja selkeänä”, kertoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

ELY-keskus valvoo ja seuraa tienpientareiden niittotöiden laatua

ELY-keskuksen projektipäälliköt suorittavat pistokoelaadunvalvontaa tiestöllä ja seuraavat niittojen etenemistä. Lisäksi ELY-keskuksella on käytössään konsultti, joka tekee laadunvalvontakierroksia.

Tienpientareiden niittojen aloitusajankohta vaihtelee alueittain ja hoitourakoittain. Imatran alueen hoitourakassa niitot aloitettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla, ja Lappeenrannan hoitourakassa niitot aloitettiin 16.6.2025. Kouvolan ja Kotkan hoitourakoiden osalta niitot aloitettiin viime viikolla.



"Erityisesti liittymissä kasvusto saattaa aiheuttaa vaarapaikkoja, kun se muodostaa näkemäesteen. Siksi niitot ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Haasteita niittotöihin liittyy erityisesti vilkkaasti liikennöidyillä teillä, joissa suuret liikennemäärät vaativat työn ajoittamista yöaikaan", toteaa Aaltonen.

"Niittotöitä suoritetaan ensin koneellisesti traktoria ja niittomurskainta käyttäen. Viimeistelytyöt, kuten kaiteiden alta niittäminen, suoritetaan trimmeröimällä", Aaltonen lisää.

Liikenneturvallisuuden varmentamiseksi on tärkeää, että autoilijat hiljentävät nopeutta ja noudattavat erityistä varovaisuutta niittotöiden lähellä.

Niittäminen edistää myös luonnon monimuotoisuuden säilymistä

Tienvarsien säännöllinen niitto on ajan myötä luonut merkittävän määrän elinympäristöjä niitty- ja ketolajistolle, jopa uhanalaisillekin lajeille. Niitto ylläpitää näitä arvokkaita, perinnebiotooppeja muistuttavia elinympäristöjä.

Tienpientareiden niittotöissä on eroja erityyppisten teiden välillä. Hoitoluokat jaetaan kolmeen pääluokkaan, ja hoidon tavoitteena on ottaa huomioon ympäristö sekä vähentää väylänpidon ja liikenteen haittavaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Niittotyöt ajoitetaan ja aikataulutetaan eri kesähoitoluokkien mukaisesti. “Vuosittain toistettu niitto lisää joka tapauksessa kasvillisuuden monimuotoisuutta", Aaltonen kertoo.

Niitot torjuvat myös haitallisia vieraslajeja

Tienvarsille on asettunut myös haitallisia vieraskasveja. Laajimmin on levinnyt komealupiini, jonka torjunnassa keskeistä on estää sen leviämistä uusille kasvupaikoille siemenistä. Tästä syystä kukkivia lupiineja ei säästetä niitoissa. Vaarallisten jättiputkien esiintymät hävitetään erikseen, kun niitä havaitaan.

Haitallisia vieraslajeja ei saa hävittää tienvarsilta ilman lupaa. Jos suunnittelee torjuntatoimia tiealueelle, on oltava yhteydessä valtakunnalliseen Liikenteen asiakaspalveluun, josta saa lisätietoa torjunnan toteutuksen edellytyksistä. Siirry Liikenteen asiakaspalvelun verkkosivuille.