Yhteistyöllä pitkäaikaisasunnottomuutta vastaan: Vantaan ja VAKEn uusi hanke

Hankkeen työntekijät kartoittavat alueen palvelut ja verkostot kesän ja syksyn aikana. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja kehittää parempia palvelupolkuja, jotta pitkäaikaisasunnottomuutta voidaan vähentää ja poistaa. Vantaalla on jo aiemmin tehty merkittävää työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Kesän ja syksyn aikana kerätään tietoa alueen asunnottomuudesta ja palveluista, jotta saadaan tarkempi tilannekuva vuoden loppuun mennessä. Tämä auttaa seuraamaan ja päivittämään tilannetta ajantasaisesti sekä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita.

"Tilannetiedon kartoittaminen ja asiakastarpeiden ymmärtäminen on tärkeää, sillä se auttaa kehittämään palveluja ja reagoimaan haasteisiin nopeasti, mikä puolestaan auttaa asunnottomuuden vähentämisessä," sanoo VAKEn aikuissosiaalityön ja vammaispalveluiden toimialajohtaja Kirsi Leväpelto.

Asunnottomuuden kuva on moninainen ja asunnottomat eivät ole yhtenäinen, helposti kuvattavissa oleva joukko. Hankkeessa teemme asunnottomuutta ja pitkäaikaisasunnottomuutta ehkäisevää kehittämistyötä, erityisenä kohderyhmänä nuoret ja nuoret aikuiset sekä maahan muuttaneet.

”Nuorten aikuisten asunnottomuutta aiheuttavien riskien tunnistaminen ja niihin puuttuminen ehkäisee ajautumista pitkäaikaisasunnottomuuteen. Hankkeessa luotavilla toimintamalleilla tiivistetään asunnottomuusriskissä olevan nuoren aikuisen saamaa tukea heti itsenäisen elämän alussa sekä huolehditaan asuntojen ja asumispalvelujen riittävyydestä käynnistämällä asumispalvelutoiminta kaikkein haastavimmassa tilanteessa nuorille aikuisille sekä muille erityisen vahvan tuen tarpeessa oleville työikäisille,” sanoo Vantaan kaupungin asumisasioiden päällikkö Elisa Ranta.

Hanke osallistuu aktiivisesti alueen muihin asunnottomuustyön toimenpiteisiin, kuten Asunnottomien yön suunnitteluun ja toteutukseen sekä Ulosottolaitoksen koordinoimaan häätöpilottiin. Häätöpilotissa pyritään vähentämään häätöjä Vantaalla, jossa on viime vuosina ollut suhteellisesti eniten häätöjä koko maassa. Häätöjen ehkäisy on keskeinen osa asunnottomuustyötä ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Onnistunut ennaltaehkäisy vähentää myös pitkäaikaisasunnottomuutta. Asunnottomien yö on perinteinen, valtakunnallinen teemapäivä, joka pidetään vuosittain 17. lokakuuta. Vantaalla tulevan syksyn Asunnottomien yön suunnittelu on jo käynnissä, ja mukana on laaja joukko alueen asunnottomuustyön toimijoita. Tämän vuoden Asunnottomien yön teemana on "Ei kotia, ei turvaa". Asunnottomuus jättää ihmisen ilman suojaa. Kuitenkin asunnottomuutta kokevia henkilöitä pidetään usein muiden turvattomuuden syynä, vaikka todellisuudessa juuri asunnottomuus itsessään aiheuttaa syvää turvattomuutta.

Hankkeen verkkosivuille www.vakehyva.fi/asuntokaikille kootaan tietoa hankkeen etenemisestä, tehtävästä kehittämistyöstä sekä tuotettavista materiaaleista. Löydät myös hankkeen työntekijöiden yhteystiedot sieltä.