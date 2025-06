Yevhen Dibrov nimitetty East Officen edustajaksi Ukrainaan

East Office of Finnish Industries on nimittänyt Yevhen Dibrovin edustajakseen Ukrainaan 1. elokuuta 2025 alkaen. Dibrovilla on yli 20 vuoden kokemus talous- ja kauppasuhteiden parissa niin Ukrainassa kuin kansainvälisesti. Hän on työskennellyt johtotehtävissä Ukrainan talousministeriössä sekä talous- ja diplomaattitehtävissä Kazakstanissa ja Turkissa. Viimeiset viisi vuotta Dibrov on asunut Suomessa, puolisonsa suurlähettiläs Olga Dibrovan asemapaikalla. Nyt Kiovaan palaava Dibrov tuo mukanaan vahvan tuntemuksen Ukrainan instituutioista sekä käytännön kokemusta siitä, miten suomalaiset yritykset toimivat. Tämä osaaminen tukee East Officen keskeistä tehtävää: edistää yritystemme menestystä Ukrainassa.