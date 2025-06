Kokoomuksen Kaunisto: Hallituksen toimet vahvistavat kasvua – ”nyt hanskoja ei saa tiputtaa”

Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina ennusteen vuosien 2025–2027 taloudellisesta kehityksestä.



“Talouskasvun vauhdittuminen osoittaa, että hallituksen suunta on oikea. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku ovat parantaneet kotitalouksien ostovoimaa, jota vahvistavat edelleen työllisyyden koheneminen ja veronalennukset. Investoinnit ovat selvässä kasvussa, erityisesti rakentamisen vilkastumisen sekä energia- ja puolustussektorin hankkeiden vauhdittamana”, Kaunisto sanoo.



Kaunisto korostaa, että talouskasvu on ehdoton edellytys julkisen talouden tasapainoon saamiselle, eikä yksin säästäminen riitä. Hallitus on kuitenkin valmis myös lisäsopeutuksiin, mikäli tilanne sitä vaatii.



“Velkaantumisen taittaminen vaatii vähintään kaksi vaalikautta. Nyt hanskoja ei saa missään nimessä tiputtaa. Velkasuhde uhkaa nousta yli 90 prosentin, ja julkinen talous on edelleen syvästi alijäämäinen. Siksi hallitus ei ole jäänyt odottamaan maailmantalouden lämpenemistä, vaan tekee sen, mikä on omissa käsissämme. Työllisyystoimet, investointiympäristön parantaminen ja verotuksen keventäminen tukevat kasvua pitkäjänteisesti”, Kaunisto sanoo.



Kaunisto korostaa, että hallitus toimii poikkeuksellisen vaikeassa ja epävarmassa maailmanajassa: energiakriisin, sotien ja kauppakiistojen keskellä. Suomessa viennin kasvua heikentää selvästi Yhdysvaltojen kauppapolitiikka.



“Meillä ei ole pienenä maana varaa tuudittautua siihen, että joku muu tai jokin muu kääntäisi Suomen talouden suunnan. Suomen on pärjättävä omilla päätöksillään. Hallituksen linja on selkeä: talous kasvuun, työllisyys ylös ja julkinen talous kestävälle pohjalle”, Kaunisto sanoo.



Kauniston mukaan talouden näkymissä on nyt enemmän toivoa kuin pitkään aikaan, mutta työ on vasta alussa.



“Tämä hallitus rakentaa kasvun varaan. Se on ainoa realistinen tie, jos haluamme turvata hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Menoja on sopeutettu, kannustinloukkuja purettu, työllistymistä edistäviä uudistuksia tehty ja verotusta kevennetty työnteon kannustamiseksi. Juuri nämä toimet alkavat nyt näkyä kasvuna ja investointien lisääntymisenä”, Kaunisto päättää.