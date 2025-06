Gigantin Vuoden Myymälät 2025 ovat Kuopio ja Porvoo - tiimihenki, tinkimättömyys ja kehityshalu ratkaisivat

Gigantti Kuopio nousi Vuoden Myymäläksi vaikuttavalla kehityksellään tuotekategoriat ylittävässä asiakaspalvelumallissa, sekä vahvoilla myyntituloksillaan. Valintaraati nosti esiin myös erinomaiset tulokset työtyytyväisyyskyselyissä, jotka kuvastavat hienoa tiimityötä ja sitoutunutta henkilöstöä.

”Tämä on koko henkilökunnallemme äärimmäisen hieno tunnustus. Meillä on kokemusta ja tuoreutta hyvässä suhteessa, ja olemme tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana kasvua, joka näkyy. Meillä sitoudutaan, pidetään kiinni sovitusta ja huolehditaan asiakkaista hyvällä fiiliksellä. Kuopiossa on aina ollut hyvä yhteishenki, ja nyt moni yksityiskohtakin on loksahtanut paikoilleen. Kiitos aktiiviselle henkilökunnalle myynnissä ja operaatioissa, jotka haluavat ja pyytävät oppia. Kiitos osastopäälliköille, jotka ovat saaneet kaikki yhdessä mukaan”, hymyilee tavaratalopäällikkö Joonas Hyttinen.