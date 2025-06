HUSin yhtymäkokous kokoontuu 18.6.2025

Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 2024.

Yhtymäkokous päättää myös HUS-yhtymän vuoden 2026 talousarviokehyksestä ja asettaa uuden yhtymähallituksen toimikaudeksi 2025–2028.



Yhtymäkokousta voi seurata suoraan verkosta.

Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu HUSin verkkosivuilla.

Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen HUSin verkkosivuilla.

Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

