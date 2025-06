Tolvmansgården Hakalax avautuu – K.H.Renlundin museo tarjoaa kesällä 2025 opastettuja kierroksia kahdessa kohteessa

Tolvmansgården Hakalax

Tolvmansgården Hakalax on 1800-luvun alussa rakennettu pohjalainen asuinrakennus Hakalahdessa. Sen viimeiset asukkaat, Göta ja Bertel Hakalax, olivat intohimoisia keräilijöitä, jotka kokosivat kotiinsa laajan kokoelman pohjalaista talonpoikaisesineistöä, huonekaluja, taidetta ja arjen käyttöesineitä. Erikoisuutena talossa on huone, joka on omistettu Bertelin rakkaalle suomenhevoselle, kaksinkertaiselle ravikuninkaalle Amorille.

Göta ja Bertel Hakalax testamenttasivat kotinsa irtaimistoineen Kokkolan kaupungille toiveenaan, että koti säilytetään kokonaisuutena tuleville sukupolville. Opastetulla kierroksella tutustutaan rakennukseen, sen esineistöön ja tilan historiaan.

Tolvmansgården Hakalax, Kaarlelankatu 47

Opastukset 23.6.–7.8. tiistaisin ja torstaisin klo 12, 14 ja 16

Pääsymaksu 8/5 € (maksu oppaalle)

Fredrik ja Anna Draken koti

Fredrik ja Anna Draken koti sijaitsee Kokkolan vanhassakaupungissa Neristanissa. Vuonna 1835 rakennetussa talossa asui Draken käsityöläissuku neljän sukupolven ajan. Talon viimeisimmät asukkaat, sisarukset Helmer ja Märta Drake, lahjoittivat kodin kaupungille testamentissaan. Opastetulla kierroksella tutustutaan rakennukseen, sen esineistöön ja Draken käsityöläissuvun elämänvaiheisiin 1800-luvulta 1990-luvulle.

Fredrik ja Anna Draken koti, Läntinen Kirkkokatu 20

Opastukset 23.6.–7.8.maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12, 14 ja 16

Pääsymaksu 8/5 € (maksu oppaalle)