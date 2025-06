Fiberwood jalostaa metsäteollisuuden sivuvirroista rakennusten hiilijalanjälkeä pienentäviä materiaaleja – EU:lta 3,1 miljoonan euron tuki

Fiberwood jalostaa vajaakäytettyjä puunjalostuksen sivuvirtoja, luonnonkuituja ja kierrätyspuuta korkealaatuisiksi, täysin muovittomiksi ja kierrätettäviksi kuitukomponenteiksi. Nämä korvaavat fossiilipohjaisia eriste- ja pakkausmateriaaleja, luovat uusia käyttömahdollisuuksia puukuitupohjaisille tuotteille ja edistävät EU:n siirtymää vähäpäästöiseen rakentamiseen.

Rakennussektori aiheuttaa globaalisti 42 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. EU:ssa valtaosa eristemateriaaleista on yhä fossiilipohjaisia, ja yli 98 prosenttia päätyy kaatopaikoille tai luontoon. Kestävämmille vaihtoehdoille on markkinoilla kysyntää, mutta biopohjaisilla materiaaleilla on ollut haasteita vastata tiukkoihin teknisiin vaatimuksiin.

Fiberwood hakee ratkaisua juuri tähän. Vuonna 2019 perustettu yritys on luonut teknologian, jolla se kehittää hiiltä varastoivia ja kompostoituvia kuitulevyjä. Niiden ominaisuuksiin kuuluvat käyttötarkoituksen mukaisesti erinomainen lämmöneristävyys, rakenteellinen kestävyys, kosteudensietokyky, paloturvallisuus ja pitkä käyttöikä. Tämä on harvinainen yhdistelmä, joka fossiilisten materiaalien korvaamisen lisäksi tuo uusia mahdollisuuksia vastuulliseen rakentamiseen.

”Uskomme, että metsiä voidaan hyödyntää nykyistä viisaammin”, sanoo Fiberwoodin toimitusjohtaja Tage Johansson. ”Jalostamme sivuvirroista korkean kysynnän materiaaleja, jotka täyttävät rakentamisen vaatimukset ja samalla pienentävät ympäristövaikutuksia.”

3,1 miljoonan euron EU-tuen turvin Fiberwood optimoi tuotantoprosessiaan, vahvistaa uusia sivuvirtalähteitä eri puolilla Eurooppaa ja viimeistelee tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia. Tähtäimessä on teollisen mittakaavan tehdaskonsepti, joka voidaan monistaa kansainvälisesti.

Yritys rakentaa parhaillaan Järvenpäässä demotuotantolinjaa, jolla se tulee valmistamaan materiaalia testirakennusten kaltaisiin asiakkaiden pilottihankkeisiin. Fiberwoodin B2B-asiakkaisiin lukeutuu johtavia rakennusmateriaalivalmistajia Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Asiakkaat integroivat Fiberwoodin kuitukomponentit omiin tuotteisiinsa ja myyvät niitä omilla brändeillään.

”Tämä on markkinoilla käännekohta”, Johansson näkee. ”Asiakkaidemme ei tarvitse muuttaa omaa myyntiprosessiaan. He myyvät yhä käytännössä samaa tuotetta, mutta ympäristöystävällisemmällä materiaalikoostumuksella. Näin he saavat tuotteidensa CO₂-päästöt alemmaksi, mikä luo aitoa kilpailuetua.”

Ennen LIFE-rahoitusta Fiberwood on kerännyt yhteensä 10,7 miljoonaa euroa yksityistä ja julkista rahoitusta, mukaan lukien Metsä Springiltä, Stephen Industriesilta ja suomalaisilta innovaatiotoimijoilta. Yritys valmistautuu kansainväliseen kasvuun ja etsii aktiivisesti uusia kumppaneita Euroopan rakennusalan arvoketjusta.

Lisätiedot:

Tage Johansson

Toimitusjohtaja, Fiberwood Oy

📞 +358 40 726 1231

✉️ tage.johansson@fiberwood.com

Tietoa yrityksestä

Fiberwood on suomalainen deep tech -yritys, joka jalostaa metsäteollisuuden sivuvirtoja ja luonnonkuituja kestäviksi, korkealaatuisiksi rakennus- ja pakkausmateriaaleiksi. Yrityksen innovatiiviset ja asiakaskohtaisesti räätälöidyt kuitukomponentit pienentävät rakennusten hiilijalanjälkeä ja tukevat siirtymää fossiilivapaaseen rakentamiseen. Vuonna 2019 perustettu Fiberwood tekee tuotekehitysyhteistyötä B2B-asiakkaiden kanssa Pohjoismaissa sekä Euroopassa ja rakentaa parhaillaan ensimmäistä demotuotantolinjaansa Järvenpäähän.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.