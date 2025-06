Wickström ”Lohjan kehitys on tärkeä koko Uudenmaan kasvulle”

Tapaamisessa keskusteltiin yleisesti Lohjan ja Länsi-Uudenmaan ajankohtaisista asioista. Esiin nousivat mm. yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, haasteet työllisyyspalveluiden siirtämisessä kunnille sekä keskeiset liikennehankkeet kuten valtatie 25:n kehittäminen ja Länsiradan tilanne. Keskustelua käytiin myös Inkoon Joddbölen teollisuusalueen vaikutuksista Lohjalle.

-Lohja on merkittävä kaupunki Länsi-Uudellamaalla ja me RKP:ssä haluamme edistää Lohjan kehitysmahdollisuuksien vahvistamista. Nyt keskusteluissa nousi esiin vahvasti Lohjan haasteet työllisyyspalveluiden järjestämisen suhteen. Osittain pullonkauloja prosesseissa tuo hyvinvointialueen ja KELA:n verkkaiset prosessit, mutta myös se, etteivät valtionosuudet korvaa kaikkia niitä kustannuksia, joita Lohjalle syntyy työllisyyspalveluiden järjestämisestä. Tämä rokottaa ikävällä tavalla Lohjan taloutta. Kunnat joutuvat maksumiehiksi, mikäli KELA:n ja hyvinvointialueen prosessit eivät vedä. Se on kohtuutonta ja siksi tähän on saatava muutos, sanoo Wickström.

Wickström toteaa, että hyvinvointialueella ja HUS:issa hän vie Lohjan asiaa eteenpäin. Wickström on vuoden jäsenenä HUS:in hallituksessa.

Wickström sanoo, että seudulla pitää tehdä enemmän yhteistyötä, jotta seutu pysyy elinvoimaisena. Yhteistyötä pitää tehdä edunvalvonnan suhteen niin liikenne- kuin elinkeinoelämään liittyvissä asioissa. Wickström toivoo, että Lohja huomioi Inkoon Joddbölen teollisuusalueen kehityksen omassa kuntakehityksessään.

-Olen saanut yhteydenottoja eri toimijoilta, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään toimintaa seudullamme, jos vähäpäästöinen terästehdas Inkooseen toteutuu. Tästä alihankintaketjusta ja kasvusta Lohja voi saada oman siivunsa ja siksi toivonkin, että Lohja huomioi tämän myös omassa maankäytössään, sanoo Wickström.