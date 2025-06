Helsingin kaupunki tarjoaa Pride-viikolla runsaasti sateenkaarevaa ohjelmaa

Helsingin kulttuurikeskuksissa on luvassa sateenkaarevia tapahtumia sekä aikuisille että koko perheelle. Caisassa kuullaan ke 25.6. klo 18 queer-feminististä kuoromusiikkia kansanlauluista euroviisuihin, kun Helsingin Queer-feministinen kuoro ja The Friends of Dorothy -ihmisoikeuslauluyhtye laulavat marginaaleista rakkaudella ja asenteella (15 / 6 euroa, lippu.fi). Ikärajallisella (K18) Club Kiihko: Mancamp -taideklubilla pe 27.6. klo 19 sukelletaan puolestaan maskuliinisuuden ytimeen (15 / 6 euroa, lippu.fi).

Espan lavan maksuttomassa Pride-tapahtumassa esiintyvät tanssitaiteilijat Johanna Karlberg ja Iiris Laakso LESBOLESBOLESBO -teoksellaan, joka on lounge-tyylinen DIY nykymusikaali lesbisestä kohtaamisesta ja rakkaustarinasta.

Maksutonta koko perheen ohjelmaa on tarjolla lasten ja nuorten taidekeskus Annantalolla ja Vuotalolla. Annantalon kaikille avoimissa non-stop työpajoissa taiteillaan Pride-viikon hengessä sateenkaaren kirjavia kukkia (ma 23. – pe 27.6.) ja värikkäitä hyrriä (ti 24. – ke 25.6), ja Vuotalon Pride-iltapäivässä pe 27.6. kello 15–18 askarrellaan kukkaseppeleitä ja koruja. Ulkona Vuotorilla voi myös kokeilla sirkustemppuja Sirkus Magentan opastuksella.

Kaupungintalolla keskustelutilaisuus

Helsingin kaupungintalolla järjestetään ”Harrasta ihan homona” -keskustelutilaisuus ke 25.6. klo 16.30–18. Tapahtumassa keskustellaan vapaa-ajasta, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Mukaan voi tulla kuuntelemaan, jakamaan kokemuksia ja ideoimaan inklusiivista vapaa-ajan kulttuuria Helsinkiin. Nähtävillä on lisäksi Rainbow Cities Network 2025 -valokuvanäyttely teemalla ”Queer sports”. Tapahtuma on kaikille avoin ja esteetön. Tilaisuudessa on viittomakielinen tulkkaus ja pientä tarjoilua 50 ensimmäiselle. Tapahtumaa voi seurata myös Helsinki-kanavan kautta.

Kirjastoissa työpajoja, satuhetkiä ja sateenkaarevaa kirjallisuutta

Pride-tapahtumia on tarjolla myös kirjastoissa ympäri kaupunkia. Kontulan kirjasto järjestää tiistaina 17.6. klo 17 keskustelutapahtuman, jonka aiheina ovat sateenkaarisiirtolaisuus sekä sateenkaari-ihmiset ja usko.

Dragrunoilija Maimu Brushwoodin satuhetkissä kuullaan tarinoita ystävyydestä ja tunteista. Kaikenikäisille lapsille sopivat satuhetket järjestetään tiistaina 24.6. klo 15 Maunulan kirjastossa ja klo 17.30 Kalasataman kirjastossa. Keskustakirjasto Oodin tarrapajassa tehdään yhdessä sateenkaarevia tarroja perjantaina 27.6. klo 14.

Kirjastojen sateenkaarihyllyt nostavat lisäksi queer-kirjallisuuden esiin. Jo 34 helsinkiläisessä kirjastossa on sateenkaarihylly, johon on koottu kirjallisuutta ja elokuvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyen. Sateenkaarihyllyn aineisto tarjoaa tärkeitä samaistumisen kohteita sekä mahdollisuuden ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta.

Kaupunginmuseolla kävelykierros

Kaupunginmuseon Pride-viikon ohjelmassa on sateenkaarihistoriallinen kävelykierros ke 25.6. klo 17. Opastettu kierros alkaa Vanhasta kirkkopuistosta ja päättyy Tähtitorninmäelle. Kierroksella sukelletaan 1900-luvun alun Helsinkiin sateenkaari-ihmisten näkökulmasta. Millaisia mahdollisuuksia Helsinki tarjosi heille, joiden seksuaalisuus tai sukupuoli ei mahtunut aikansa ahtaisiin normeihin? Miksi juuri Esplanadin puisto oli Helsingin vilkkain homopuisto?

Kaupunginmuseon kävelykierrokset ovat suosittuja, ja monet niistä täyttyvät nopeasti. Suosittelemme lipun (12 euroa) ostamista ennakkoon museon verkkosivuilta. Pride-viikon kunniaksi museokaupassa on myös myynnissä sateenkaarevia kasseja, t-paitoja, kangasmerkkejä ja avainnauhoja.

Nuorten Pride House kulttuurikeskus Caisassa

Nuorten Pride -viikko on 13–25-vuotiaiden oma tapahtuma, jota vietetään kaupungissa samaan aikaan Helsinki Pride -viikon kanssa. Tarjolla on monipuolista, maksutonta ohjelmaa nuorten omassa kohtamaispaikassa Nuorten Pride Housessa, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 14–20 kulttuurikeskus Caisassa.

Pride-viikon päättävässä puistojuhlassa Kaivopuistossa la 28.6. on nuorille oma puistoalue. Puistojuhlan jälkeen 13–17-vuotiaille järjestetään Helsingin kaupunginmuseolla omat Nuorten Pride -bileet, jossa tehdään yhdessä taideteos roskista parhaillaan esillä olevan Roskaa!-näyttelyn hengessä. Illan aikana esiintyvät DJ Koolla, Saga Mast sekä Asla Jo.

Nuorten Pride -viikon tavoitteena on lisätä nuorten hyvinvointia, ehkäistä yksinäisyyttä ja vahvistaa nuorten itseluottamusta. Tapahtumaviikon järjestävät Helsinki Pride -yhteisö ja Helsingin kaupunki.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut tarjoavat lisäksi ympäri vuoden vaihtuvaa ohjelmaa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt otetaan huomioon muun muassa teemoissa ja esiintyjien moninaisuudessa.

Pride-viikon tapahtumiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa tapahtumat.hel.fi.