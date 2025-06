Fira modernisoi yli 140-vuotiaan kiinteistön Helsingin ydinkeskustassa

Mannerheimintie 6 on historiallisesti merkittävä rakennus, joka valmistui vuonna 1884. Alun perin rakennus suunniteltiin kouluksi, mutta vuosien saatossa siinä on toiminut niin ravintoloita, elokuvateatteri kuin taidepalatsikin. Rakennus edustaa 1800-luvun lopun uusrenessanssiarkkitehtuuria ja se on kokenut vuosien saatossa monia muutoksia. Kiinteistön Mannerheimintien puoleinen julkisivu ja pääporrashuone ovat suojeltuja.

Talon alakertaan rakentuu laadukasta liiketilaa. Modernien toimistotilojen käyttäjäksi tulee Boston Consulting Group.

-Mannerheimintie 6 on osa Helsingin rikasta rakennusperintöä, jota kehitämme määrätietoisesti vastaamaan tämän päivän työelämän tarpeita. Yhteistyö yhden maailman johtavista konsulttiyrityksistä, Boston Consulting Groupin kanssa on meille tärkeä askel – sen myötä käynnistyy korkealaatuisten, modernien toimitilojen kehittäminen Helsingin keskustan keskeiselle sijainnille. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota tiloja, joille on vahvaa kysyntää vaativien ja eteenpäin katsovien yritysten keskuudessa, sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.

Hankkeen näkyvin osa on uusi lisäkerros. Katolta purettavan talotekniikkahuoneen tilalle rakennetaan lisäkerros koko rakennuksen levyisellä kattoterassilla. Kaikkiaan rakennuksessa on noin 7 000 bruttoneliömetriä.

-Hanke on monella tavalla haastava. Sekä julkisivu että osa sisätiloista on suojeltuja ja lisäksi rakennukseen tehdään merkittäviä muutostöitä alkuperäistä kunnioittaen. On kuitenkin hienoa, että lähes 150-vuotias rakennus jatkaa edelleen elämää ja saa täydellisen ehostuksen osaavissa käsissä, kertoo Firan toimitilarakentamisen johtaja Panu Pohjola.

Hanke toteutetaan Spondan korkeiden vastuullisuustavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa tavoitellaan LEED-sertifikaattia ja se toteutetaan EU-taksonomian mukaisesti. Urakka valmistuu alkuvuodesta 2027.