Yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää johtopäätökset työpaikalla tehdystä arvioinnista – siirtymäaika päättyi 1.6.2025

Suunnitelmassa on jatkossa oltava selkeä selvitys yhdenvertaisuustilanteen arvioinnin johtopäätöksistä sekä siitä, miten niihin on päädytty. Arviointi auttaa tunnistamaan kehittämistarpeet ja kohdistamaan toimet aidosti vaikuttaviin asioihin työpaikalla.

Työpaikan yhdenvertaisuustilanteen arviointia täytyy tehdä kaikilla työpaikoilla koosta riippumatta. Yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittava kaikilla työpaikoilla, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Suunnitelmalle ei ole määrämuotoa, mutta sen on oltava dokumentoitu ja tarkastettavissa. Se voidaan yhdistää osaksi muuta työpaikan suunnittelua, kuten työsuojelun toimintaohjelmaa tai tasa-arvosuunnitelmaa. Työpaikan yhdenvertaisuuden edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, estävätkö työpaikan nykyiset olosuhteet tai käytännöt yhdenvertaisuuden toteutumista esimerkiksi:

työhönotossa

tehtävien jaossa

koulutukseen pääsyssä

palkkauksessa

Arvioinnissa on huomioitava kaikki lain kieltämät syrjintäperusteet, ja se on tehtävä yhteistyössä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on työpaikan jatkuvaa kehittämistyötä, johon kuuluvat myös toimenpiteiden seuranta ja vaikutusten arviointi. Työsuojeluviranomaiset muistuttavat, että yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat osa työelämän syrjimättömyyden varmistamista ja niitä valvotaan viranomaisten toimesta.

Lue lisää

Lisätietoa työnantajille ja ohjeet yhdenvertaisuuden arvioimiseksi löytyvät Tyosuojelu.fi-verkkosivuilta. Voit myös kuunnella aihetta käsittelevää podcast-jaksoamme Youtubessa tai Spotifyssa. Podcastin tekstivastine löytyy verkkosivuiltamme.