Kesän lomamatkustus käynnistyy juhannuksena – junissa on vielä hyvin tilaa

Juhannuksen viettoon pääsee sujuvasti junalla. Joitain suosituimpia lähtöjä lukuun ottamatta junissa on vielä pääosin hyvin tilaa keskikesän matkailijoille. Menoliikenteen vilkkain päivä on torstai 19.6. reiteillä Helsingistä Ouluun, Tampereelle ja Jyväskylään. Paluuliikenteessä eniten matkustajia on liikkeellä sunnuntaina 22.6.

Kokonaisuudessaan VR odottaa junamatkailun suosion kasvavan kesällä edelleen. Kesällä matkustetaan erityisesti tapahtumiin ja luontokohteisiin. VR on tänäkin kesänä lisännyt vuoroja festivaalien ja konserttien yhteyteen. Kesän kestosuosikki on Hillosensalmen asema, jolta pääsee kätevästi Repoveden kansallispuistoon.

Lapin kesämatkailun odotetaan kasvavan tänäkin vuonna. Yöjuna pohjoisen luontokohteisiin on parin vuoden ajan kasvattanut suosiotaan. VR on lisännyt yöjunia ja niitä on tällä kesäkaudella tarjolla enemmän kuin aiempina vuosina.

”Kesän lomamatkustus käynnistyy toden teolla juhannuksena. Etenkin suosituimmille lähdöille liput kannattaa varata ajoissa. Olemme iloisia, että etenkin lapsiperheet ovat löytäneet junaan, sillä parhaimmillaan junamatka on osa reissuelämystä. Kesäreissuille kannattaa hyödyntää VR:n lomalippua, jolla kulkee edullisesti ja rajattomasti ympäri Suomea”, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä.

VR luo juhannuksen menoliikenteeseen keskikesän tunnelmaa torstaina 19.6., kun Helsingin asemalla on makkaragrilli kuumana ja konduktööriduo Hanna ja Tuomas musisoivat Wurstin terassilla klo 14 alkaen. Junissa ja somessa arvotaan asiakasyllätyksinä pieniä kesälahjoja. Lisäksi trubaduuri Jukka Järvenpää musisoi junissa Tampere-Seinäjoki-reitillä.

Liput ja tarkemmat aikataulut ovat saatavilla vr.fi ja VR Matkalla -sovelluksen matkahaussa.