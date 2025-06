Japanilainen TV-yhtiö valitsi helsinkiläisen design-kodin asuntomarkkinoita ympäri maailmaa esittelevään ohjelmaansa

Helsingissä kuvataan parhaillaan suosittua japanilaista TV-sarjaa, joka esittelee unelma-asuntoja japanilaisten unelmakaupungeista. Asuntojen lisäksi ohjelmassa nähdään paikallisia maisemia, ruokakulttuuria ja nähtävyyksiä. Ohjelmasarjan tarkoituksena on tarjota katsojille sekä inspiraatiota asumisesta että matkailun tunnelmaa.



Suomi valikoitui kuvauspaikaksi japanilaisten kiinnostuksesta maan elämäntapaa kohtaan: ”Maan pinta-ala on suunnilleen sama kuin Japanin, mutta väestö noin kahdeskymmenesosa Japanin väestöstä. Joulupukin ja Muumien maa. Maailman onnellisin maa kahdeksatta vuotta peräkkäin maailman onnellisuustutkimuksissa. Näiden tiedonpalasten takaa moni katsoja haluaa nähdä, millaista elämä todellisuudessa Suomessa on” -kuvauskoordinaattori Yoshiko Utano.



Sarjassa nähdään Helsingin Punavuoressa sijaitseva 107 m2 suuruinen ullakkohuoneisto, jonka myyntihinta on 1.480.000 euroa. Vuonna 2024 valmistuneen huoneiston kokonaiskonseptin on suunnitellut Joel Uussaari.



”Etsimme ohjelmaamme myynnissä olevia asuntoja ja kyseinen kohde nousi esiin. Vaikka se sijaitsee keskellä pääkaupunki Helsinkiä, siitä pystyi kuvittelemaan rauhallisen arjen ilman suurkaupungin hälinää. Elämä tässä kodissa tuntui kuin paluulta omaan pesään ja siinä näkyi pohjoismainen design sekä valo. Halusimme kuvata elämää tässä kodissa tarkemmin, koska ajattelimme sen kautta avautuvan, millaista onnellisuus on paikallisille ihmisille” -Kuvauskoordinaattori Yoshiko Utano.



Toimittajille järjestetään kohteessa yksityisnäyttöjä juhannuksen jälkeisellä viikolla (23. – 29.6.) ja kiinnostuneita pyydetään sopimaan yksityisnäytöistä kohteen välittäjän kanssa.



Jakso esitetään Japanin TV:ssä elokuussa 2025.