SuPerin Inberg: Kotihoidon kiireet aiheuttavat hoitojonoja toisaalla

SuPerin Inberg: Yhteisöllinen asuminen ei sovi muistisairaille 9.6.2025 10:13:59 EEST | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan yhteisöllisen asumisen isoista ongelmista. Yle uutisoi 6. kesäkuuta, että yhteisöllisessä asumisessa on vakavia ongelmia eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi aluehallintovirastoihin (avi) tehdyistä valituksista ja niiden perusteella tehdyistä tarkastuksista. – SuPerilla on samanlainen tieto yhteisöllinen asumisen tilanteesta, Inberg kertoo.